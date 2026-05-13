Salah Fenerbahçe'ye "Evet" dedi: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?

Fenerbahçe'de kongre öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi temaslarını sürdürürken, Mısır basını Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini yazdı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü kongre öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi temaslarını aralıksız sürdürüyor.
İki adayın da teknik direktör için çeşitli isimlerle görüştükleri iddia edilirken, yıldız transferler için de çalıştıkları belirtiliyor.

Yıldırım ve Safi'nin kongreye girerken bir kaç yıldızı da koz olarak üyelere açıklayacakları ileri sürülüyor.

MOHAMED SALAH İDDİASI

Mısır basınından Fenerbahçe ile ilgili gelen bir iddia da gündem oldu.
Mısır basınından El Fagr; İngiltere'nin Liverpool takımından sezon sonunda ayrılması kesinleşen Salah'ın Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini yazdı. Habere göre 33 yaşındaki Salah, yıllık 20 milyon euro maaş karşılığında 3 yıllık sözleşmeye "Evet" dedi.

YILDIRIM MI, SAFİ Mİ?

Ancak Salah'ın adaylardan Aziz Yıldırım'la mı yoksa Hakan Safi'yle mi görüşüp anlaştığı haberde yer almadı.
Salah’ın, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce yeni takımını açıklaması bekleniyor.

