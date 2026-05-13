Fenerbahçe'de Montella gelişmesi: Aziz Yıldırım sürprizi

Fenerbahçe'de 7 Haziran’daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

BARIŞ GÖKTÜRK’TEN SÜRPRİZ ÖNERİ

Başkan adaylığını geri çeken ve Yıldırım’ın yanında yer alan Barış Göktürk, daha önce yaptığı açıklamalarda teknik adam profili olarak Vincenzo Montella’yı işaret etmişti. Göktürk’ün bu düşüncesini Yıldırım’la paylaştığı belirtiliyor.

AYKUT KOCAMAN MI, MONTELLA MI?

Yıldırım’ın seçilmesi halinde Aykut Kocaman’ı göreve getireceği iddia edilmişti. Ancak kulislerde, Yıldırım’ın A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için de sıcak baktığı konuşuluyor. Planın, Montella’yı 2026 Dünya Kupası’ndan sonra göreve getirmek olduğu öne sürüldü.

HAKAN SAFİ’NİN DE ADAYI

Montella’nın adı, diğer başkan adayı Hakan Safi’nin listesinde de teknik direktör adayı olarak geçiyor.

HACIOSMANOĞLU’NDAN NET MESAJ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella’nın Milli Takım’da kalacağını vurguladı:

Montella’ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Roma’ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik.