Trump'ı çılgına çeviren soru! Kendini tutamadı, ağzını bozdu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bünyesinde inşa edilmesi planlanan yeni balo salonu projesine ilişkin soruların yöneltildiği basın anında gerginlik yaşadı.

Projenin başlangıçta 200 milyon dolar olarak hesaplandığını, ancak son düzenlemelerle yaklaşık 400 milyon dolara kadar yükseldiğini hatırlatan bir muhabir, maliyet artışının gerekçesini sorguladı. Soruya yanıt veren Trump, projenin yalnızca bir etkinlik salonu olarak düşünülmemesi gerektiğini savundu.

MUHABİRE SERT TEPKİ

Trump açıklamasında, “Bir balo salonumuz var. Boyutunu iki katına çıkardım çünkü buna ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Ancak muhabirin, büyütülen proje ile maliyet artışının paralel ilerlediğini hatırlatması üzerine ortam bir anda gerildi.

Tartışma sırasında ABD Başkanı’nın tepkisi sertleşti ve muhabire “aptal insan” dediği aktarıldı. Bu çıkış, basın toplantısında kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, konu daha sonra güvenlik gerekçeleri ve yapının kapsamı üzerinden devam etti.

MAHKEME İNŞAATI DURDURMUŞTU

Trump, projenin yalnızca bir balo salonu değil, aynı zamanda güvenlik altyapısını da içeren daha geniş bir kompleks olduğunu vurguladı. Yönetim cephesi, artan maliyetleri bu kapsam genişlemesiyle ilişkilendirirken, Demokratlar ise projeyi “aşırı harcama” olarak eleştiriyor.

Öte yandan Senato’da finansman tartışmaları sürerken, Doğu Kanadı’nın yıkımına başlanması ve bir koruma grubunun açtığı dava sonucunda mahkemenin inşaatı durdurması, projeyi daha da tartışmalı hale getirdi.