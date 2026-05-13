Sigara yasağında 100 katı ceza yolda: Kurallar katılaşıyor

AKP tarafından hazırlanan kapsamlı "tütün yasağı taslağı", tütün ve tütün mamulleriyle mücadelede yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak olan düzenleme, cezai yaptırımların 100 kat artırılmasından satış yöntemlerinin dijitalleşmesine kadar bir dizi radikal kısıtlamayı kapsıyor. 2028 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirilmesi beklenen planın nihai hedefi, 2040 yılında sigara satışını tamamen sona erdirmek olarak belirlendi.

SİGARA YASAĞINDA 100 KATI CEZA YOLDA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, hazırlanan yeni taslak metne göre, tütün ve tütün mamullerine yönelik yasakları ihlal edenlere uygulanan para cezalarında devasa bir artışa gidilecek. Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte mevcut ceza tutarlarının 100 katına kadar çıkarılması öngörülüyor. Cezaların caydırıcılığını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bu hamle, tütünle mücadelenin en sert ayağını oluşturuyor.

Mevcut sistemde yasaklı alanlarda sigara içen bireylere 1.764 TL ile 5 bin TL arasında, kurallara uymayan işletmelere ise 24 bin 440 TL ile 122 bin 660 TL arasında değişen cezalar kesiliyor.

KURALLAR KATILAŞIYOR

Taslakta yer alan düzenlemeler, satış ve tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirecek maddeler içeriyor.

18 yaş altındaki çocukların sigaraya erişimini engellemek amacıyla nakit ödeme dönemi sona erecek ve satışlar yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı bir diğer önemli madde ise Japonya’da uygulanan "kimlikle sigara satışı" modeli. Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin de sinyallerini verdiği bu sistemle, sigara satışlarının kontrollü bir şekilde yapılması planlanıyor.

Kuralların katılaşacağı diğer alanlar ise şöyle sıralanıyor:

Tek Tip Paket ve Kapalı Dolap: Sigaraların marka reklamını önlemek amacıyla tek tip paket zorunluluğu getirilecek ve ürünler müşterilerin doğrudan erişemeyeceği kapalı dolaplarda tutulacak.

Özel Tüketim Alanları: Sigara içenler için çocukların girmesinin yasak olduğu özel alanlar oluşturulacak.

Elektronik Ürünler: Yasaklar sadece geleneksel sigaraları değil, elektronik sigara ve benzeri tüm tütün mamullerini kapsayacak.

Bu kritik düzenlemelerin büyük bir kısmının önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanarak 2028'e kadar tamamen yürürlüğe girmesi hedefleniyor.