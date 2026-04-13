72 kilo veren ünlü oyuncu Esin Gündoğdu nasıl zayıfladığını anlattı!

Bir dönem 138 kiloya kadar çıktığını belirten ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, toplam 72 kilo verdiği zayıflama sürecini anlattı.

Aşk Yeniden ve Yeni Gelin gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, toplamda 72 kilo verdiğini açıklayarak dikkat çekmişti.

138 kiloya kadar çıktıktan sonra verdiği karar ile diyet sürecine giren ve daha sonra zayıflama ameliyatı olan Gündoğdu, sosyal medyada adının kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, hiçbir zayıflama ürünü kullanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir ürün kullanmadım. Yapay zeka ve benim adımı kullanarak ürün satmaya çalışanlar var, dolandırılmayın."

esin-gundogdu.webp

"GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE YAVAŞ YAVAŞ ZAYIFLADIM"

Zayıflama sürecine ilişkin detayları da paylaşan Gündoğdu, değişiminin ani değil yıllara yayılan bir süreç olduğunu şu sözlerle anlattı:

  • "Ben 10 yıl önce diyet yapmaya başladım. Aşk Yeniden dizisindeydim o zaman diziye bakarsanız yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Sonra Yeni Gelin dizisine başladım orada da göreceksiniz süreci.
  • Ben gözünüzün önünde yavaş yavaş zayıfladım; sağlıklı beslenerek diyet yaparak. Ben kimseyi kandırmadım, aradan yıllar geçti ben bir kayıp yaşadım bu süreçte tekrar yemek yemeye başladım ve hızlı şekilde yeniden kilo aldım bundan 5 yıl önce. Ve ameliyat (RNY Gastrik Bypass) olmaya karar verdim bunu da saklamadım."

esin-gundogdu-yeni.webp

