Gamze Özçelik yıllar sonra ekranlara TRT dizisi ile dönüyor

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve yaptığı yardım çalışmaları ile adından söz ettiren Gamze Özçelik, yıllar sonra yeniden setlere dönüyor.

Ünlü oyuncunun yeni adresi TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan “Operasyon Alesta” dizisi oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özçelik, dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek. Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanan dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstlenirken, senaryosunu ise Onur Böber kaleme alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle çekilecek dizide ayrıca şu isimler de yer alıyor:

Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu, Kayhan Açıkgöz.

8 YIL SONRA SETLERE DÖNÜŞ

Arka Sokaklar dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Gamze Özçelik, son olarak 2018 yılında yayınlanan Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde rol almıştı.