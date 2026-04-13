4 yaşındaki Kurt Efe kurada çıktı: Kıvanç Tatlıtuğ gözünü kırpmadan 2 milyon lira yatırdı

Yayınlanma:
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin 4 yaşındaki oğulları Kurt Efe, yapılan kura sonucu okula kabul edildi. Kuranın ardından Kıvanç Tatlıtuğ, 2026-2027 eğitim dönemi için okul ücretini ödeyerek kaydı tamamladı.

Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, oğlunun eğitimi için İngiltere’ye yerleşeceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak "Tatlıtuğ ailesi Londra'ya taşınıyor" iddiası asılsız çıktı.

15 Nisan'da 4 yaşına basacak olan Kurt Efe için İstanbul’da bir okul arayışına giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, ünlü bir Amerikan kolejinin mezunları tarafından kurulan okulun kurasına katıldı. Kurt Efe’nin adı kurada çıkınca, Tatlıtuğ vakit kaybetmeden harekete geçti.

KIVANÇ TATLITUĞ OKUL ÜCRETİNİ YATIRDI

Sabah'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe’nin 2026-2027 eğitim dönemi kaydı için belirlenen 1 milyon 609 bin 91 TL + KDV ile birlikte yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki eğitim ücretini ödeyerek işlemleri tamamladı.

19 Şubat 2016'da Paris’te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 15 Nisan 2022 tarihinde Kurt Efe’yi kucaklarına almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

