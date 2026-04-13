Fizik tedavisi süren usta sanatçı Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi. Uzun bir aradan sonra ayakta poz veren İnanır, "Tedavim çok iyi gidiyor" sözleriyle sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’dan sevenlerini mutlu eden bir haber geldi. İki yıl önce beyin damarına pıhtı atması nedeniyle ameliyat olan Kadir İnanır’ın fizik tedavi süreci devam ederken, sanatçı için İstanbul’da yakın dostları tarafından bir yemek organizasyonu düzenlendi.

Fizik tedavi merkezinde tedavisi süren İnanır, uzun bir aradan sonra tekerlekli sandalyesinden kalkarak ayakta poz verdi.

"TEDAVİM ÇOK İYİ GİDİYOR"

Milliyet'in haberine göre, sağlık durumu hakkında konuşan usta sanatçı, "Tedavim çok iyi gidiyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Fizik tedavi bana çok iyi geldi, benimle çok ilgileniyorlar. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde..." dedi.

"GÖZLERİM DOLU DOLU SEYRETTİM"

Hayatını ve sanat yolculuğunu anlatan ‘Kuzeyden Gelen Adam’ adlı belgeselin tanıtımına katılamayan İnanır, yapımı tedavi gördüğü yerde izlediğini belirtti:

"Belgeseli gözlerim dolu dolu seyrettim. Çok duygulandım kusursuz olmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hiçbir hata bulamadım. Yüreklerine sağlık, seyrederken çok duygulandım. Adeta beni o yıllara götürdü. Sevenlerimin seyretmesini tavsiye ederim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

