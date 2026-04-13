Yıllar sonra gelen itiraf! İlk tercih Güllü'ymüş!

1997 yapımı “Masumiyet” filmine dair yıllar sonra dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncu Derya Alabora, katıldığı Cemre ile TBT programında filmle ilgili bilinmeyen bir detayı paylaştı.

Alabora, Zeki Demirkubuz’un filmdeki Uğur karakteri için ilk etapta şarkıcı Güllü’yü düşündüğünü açıkladı. Süreci bizzat yakından takip ettiğini belirten oyuncu, yönetmenin karaktere uygun bir isim arayışında olduğunu ifade etti.

"GÜLLÜ'YÜ OYNATMAK İSTİYORUM"

Alabora, o dönemde Demirkubuz’a başrol arayışında yardımcı olduğunu belirterek yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Zeki Demirkubuz’a başrol ararken destek oluyordum. Zeki, ‘Güllü’yü oynatmak istiyorum. O tip birini arıyorum’ demişti. Zeki ile kim olabilir diye birilerini arıyoruz. Tomris Giritlioğlu ile konuşmuşlar. ‘Çabuk buraya gel’ diye beni aradı. Zeki aksidir de biliyorsunuz. Hemen gittim ve bu kez o rolü benim oynamamı istedi."

"YEŞİLÇAM'A GÖRE ÇOK SERT BİR İŞTİ"

Uğur karakterinin alışılmış kadın rollerinden oldukça farklı olduğuna dikkat çeken usta oyuncu, "Bir anda küfreden bir kadın karakterdi. Yeşilçam’a göre çok sert bir işti" ifadelerini kullandı.

Alabora, filmin yıllar geçmesine rağmen hala konuşulmasının nedenine de değinerek, senaryonun gerçekçi ve hayatın içinden olmasının başarının en önemli etkenlerinden biri olduğunu vurguladı.