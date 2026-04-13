Dizi dekorunu tarihi eser diye onaylayan akademisyen görevden alındı

Yayınlanma:
“Tozkoparan İskender” dizisinde kullanılan dekorun tarihi eser olarak tescillenmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Kararda rol oynayan akademisyenin kuruldaki görevine son verilirken, tescil de iptal edildi.

Geçtiğimiz yıllarda TRT'de yayınlanan “Tozkoparan İskender” isimli çocuk dizisinde kullanılan bir dekorun tarihi eser sanılıp kültür varlığı olarak tescillenmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Skandalın ardından flaş bir gelişme yaşandı ve karara imza atan İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda değişikliğe gidildi.

KURULDAKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2019 yılında kullanılan bir dekoru tarihi eser sanarak tescil sürecinde yer alan ve daha sonra bir dergide “Tozkoparan’ın ilk ve tek menzil taşı” iddiasıyla akademik makale yayımlayan Dr. Ahmet Şen’in, Koruma Kurulu’ndaki görevine son verildi.

Öte yandan, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde koruma altına alınan söz konusu dekorun tescilinin de yeni kurulun kararıyla iptal edildiği öğrenildi. Dekorun ise şu aşamada imha edilmeyip depoda muhafaza edildiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

