Ünlü şarkıcı gözaltının ardından rehabilitasyon merkezine yattı

Yayınlanma:
Geçtiğimiz ay alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan Britney Spears, rehabilitasyon merkezine yattı.

“Toxic”, “Gimme More” ve “Womanizer” gibi hit parçalarıyla tanınan dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Britney Spears’ın, geçtiğimiz ay alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı.

44 yaşındaki ünlü şarkıcının, madde kullanımıyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle tedavi sürecine başlama kararı aldığı ifade edildi. Britney Spears’ın sözcüsü de yaptığı açıklamayla rehabilitasyon sürecini doğruladı.

DAHA ÖNCE DE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Spears’ın çocukları Sean Preston Federline ve Jayden James Federline’ın da bu karara destek verdiği öğrenildi.

Daha önce de psikolojik olarak zor bir dönemden geçen Britney Spears, geçmişte de rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

