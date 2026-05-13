Halk TV Türkiye Rahmi Koç ve Ali Koç'un ağır misafiri: Kraliçe geldi

Türkiye'ye ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde, Koç Ailesi ile bir araya geldi. Rahmi Koç ve Ali Koç ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Mathilde, Türkiye ve Belçika arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Belçika Kraliçesi Mathilde, Türkiye ziyareti kapsamında Koç Ailesi ile de bir araya geldi.

Belçika Kraliyet Sarayı'nın yaptığı açıklamada, Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yalnızca resmi protokollerle sınırlı olmadığı, kişisel dostluklar ve güçlü ağlar üzerine inşa edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Kraliçe, Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Caroline Koç ile buluştu.

Davet sırasında Rahmi Koç ve Ali Koç ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Kraliçe Mathilde, Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin rakamların ve resmi metinlerin çok ötesine geçtiğini ifade etti.

"GELECEKTEKİ SOMUT PROJELERİN İTİCİ GÜCÜ OLUR"

Kraliçe yaptığı konuşmada, "İşler kişisel bağlantılarla başlar. Bu tür toplantılar, sağlam bir dostluğun temelinde yer alır ve gelecekteki somut projelerin itici gücü olur" şeklinde konuştu.

