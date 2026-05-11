Belçika Kraliçesi Mathilde'den Deniz Müzesi'ne ziyaret

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde geniş bir heyetle Türkiye'ye ziyaret düzenledi.

Belçika Kraliçesi Mathilde, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.

İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret eden Kraliçe'nin sonraki durağı İstanbul Deniz Müzesi oldu.

Vahdettin Köşkü’nde kritik kabul: Erdoğan Belçika Kraliçesi ile görüştü

Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyet, İstanbul Deniz Müzesi'ni gezdi. Mathilde, müzedeki kayıklar ve tarihi eserler hakkında bilgi aldı. (AA)