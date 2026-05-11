Vahdettin Köşkü’nde kritik kabul: Erdoğan Belçika Kraliçesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ekonomik Misyon” programı kapsamında Türkiye’de bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde’i İstanbul Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ekonomik ve diplomatik iş birliği başlıklarının ele alındığı belirtilirken, toplantıya Emine Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası temaslar kapsamında Türkiye’ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde’i İstanbul’da ağırladı. “Ekonomik Misyon” programı çerçevesinde gerçekleşen ziyaret kapsamında Kraliçe Mathilde, Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Diplomatik önemi yüksek görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım fırsatları ve karşılıklı iş birliği alanlarının ele alındığı değerlendirildi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN HAZIRLANIYOR

Köşkte gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik ederken, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Görüşme, resmi bir açıklama yapılmadan sona ererken, ziyaretin Türkiye-Belçika ilişkilerine yönelik yeni diplomatik temaslara zemin hazırlayabileceği yorumları yapıldı. Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen buluşma, uluslararası basında da dikkat çeken temaslar arasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

