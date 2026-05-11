Hakan Fidan'dan Katar'a diplomatik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar’a giderek yoğun diplomasi trafiğine katılacak. Ziyaret kapsamında hem bire bir hem de heyetler arası görüşmeler yapılacak.

Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

Diplomatik kaynaklara göre Fidan’ın temaslarının ana gündemini, Türkiye ile Katar arasında 2026 yılında Türkiye’de düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite’nin 12’nci toplantısına yönelik hazırlıklar oluşturacak. Bu çerçevede iki ülke arasındaki ekonomik, savunma ve siyasi iş birliği başlıkları ayrıntılı şekilde ele alınacak.

ANA KONU HÜRMÜZ BOĞAZI

Görüşmelerde ayrıca Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasında kurulan stratejik çizgiye bağlı olarak Katar’a yönelik dayanışma tutumunu yinelemesi bekleniyor.

Fidan’ın, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında özellikle Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliği ve serbestisinin korunmasının küresel ekonomi açısından kritik olduğuna dikkat çekmesi öngörülüyor.

GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALAR GÜNDEMDE

Ayrıca Körfez’de uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların kalıcı biçimde çözülmesinin bölgesel istikrar için acil bir gereklilik olduğu vurgulanacak. Bakan Fidan’ın, diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi ve ortak mekanizmaların artırılması gerektiğine işaret etmesi bekleniyor.

Görüşmelerde Gazze ve Batı Şeria’daki insani durum da geniş yer bulacak. İsrail’in bölgedeki politikalarının yol açtığı insani krizin uluslararası toplumda daha güçlü şekilde gündeme taşınması gerektiği mesajı öne çıkacak. Ayrıca Lübnan’ın egemenliği ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik hassasiyetler de paylaşılacak.