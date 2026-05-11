İran rest çekmişti! İngiltere ve Fransa Hürmüz için düğmeye bastı

Küresel enerji taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, uluslararası diplomasi ve güvenlik gündeminin merkezine yerleşti. İngiltere ile Fransa’nın öncülüğünde yarın gerçekleştirilecek savunma bakanları toplantısında, bölgede kurulması planlanan çok uluslu deniz görev gücü kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıya 40’tan fazla ülkenin temsilcileri katılacak. Görüşmelerde, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması, enerji sevkiyatının kesintisiz devam etmesi ve olası güvenlik tehditlerine karşı ortak askeri koordinasyon başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

İLK RESMİ GÖRÜŞME

Toplantı, kurulması planlanan uluslararası deniz misyonunun savunma bakanları seviyesindeki ilk resmi görüşmesi olma özelliği taşıyor. Özellikle petrol tankerleri ve ticaret gemilerine yönelik eskort planlarının masaya yatırılacağı belirtilirken, İngiltere ve Fransa’nın bölgede daha görünür bir askeri rol üstlenmeye hazırlandığı ifade edildi.

Londra ve Paris daha önce yaptıkları ortak açıklamada, savaş sonrası süreçte seyrüsefer güvenliğini korumak amacıyla bölgedeki ticari gemilere savunma amaçlı eskort sağlanacağını duyurmuştu. Bu adım, enerji piyasaları ve uluslararası deniz ticareti açısından kritik bir güvenlik hamlesi olarak değerlendirilmişti.

İRAN TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak plan, Tahran yönetiminin sert tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı ülkelerin kontrol alanı olmadığını savunarak, yabancı savaş gemilerinin bölgedeki varlığına karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar ise Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketliliğin artmasının, yalnızca bölgesel güvenliği değil küresel enerji fiyatlarını ve uluslararası ticaret rotalarını da doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.