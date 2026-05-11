İran rest çekmişti! İngiltere ve Fransa Hürmüz için düğmeye bastı

İran rest çekmişti! İngiltere ve Fransa Hürmüz için düğmeye bastı
Yayınlanma:
İngiltere ve Fransa, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim ve ticaret akışındaki riskler nedeniyle 40’tan fazla ülkenin katılımıyla kritik bir savunma toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. Çok uluslu deniz görev gücünün ilk üst düzey görüşmesinde, bölgedeki gemilerin güvenliği ve askeri eskort planları ele alınacak. İran ise bölge dışı savaş gemilerine karşı sert mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Küresel enerji taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, uluslararası diplomasi ve güvenlik gündeminin merkezine yerleşti. İngiltere ile Fransa’nın öncülüğünde yarın gerçekleştirilecek savunma bakanları toplantısında, bölgede kurulması planlanan çok uluslu deniz görev gücü kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Temaslar sonuç vermedi, İran ABD'ye resti çekti! " Teslim olmayacağız"Temaslar sonuç vermedi, İran ABD'ye resti çekti! " Teslim olmayacağız"

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıya 40’tan fazla ülkenin temsilcileri katılacak. Görüşmelerde, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması, enerji sevkiyatının kesintisiz devam etmesi ve olası güvenlik tehditlerine karşı ortak askeri koordinasyon başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

İLK RESMİ GÖRÜŞME

2025/11/17/hurmuz-bogazi.jpg

Toplantı, kurulması planlanan uluslararası deniz misyonunun savunma bakanları seviyesindeki ilk resmi görüşmesi olma özelliği taşıyor. Özellikle petrol tankerleri ve ticaret gemilerine yönelik eskort planlarının masaya yatırılacağı belirtilirken, İngiltere ve Fransa’nın bölgede daha görünür bir askeri rol üstlenmeye hazırlandığı ifade edildi.

Londra ve Paris daha önce yaptıkları ortak açıklamada, savaş sonrası süreçte seyrüsefer güvenliğini korumak amacıyla bölgedeki ticari gemilere savunma amaçlı eskort sağlanacağını duyurmuştu. Bu adım, enerji piyasaları ve uluslararası deniz ticareti açısından kritik bir güvenlik hamlesi olarak değerlendirilmişti.

İRAN TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak plan, Tahran yönetiminin sert tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı ülkelerin kontrol alanı olmadığını savunarak, yabancı savaş gemilerinin bölgedeki varlığına karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar ise Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketliliğin artmasının, yalnızca bölgesel güvenliği değil küresel enerji fiyatlarını ve uluslararası ticaret rotalarını da doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Dünya
'Ukraynalı çocuklar Rusya'ya götürüldü' iddiası: AB'den 'yaptırım' kararı
'Ukraynalı çocuklar Rusya'ya götürüldü' iddiası: AB'den 'yaptırım' kararı
Putin’in arabulucu önerisi Brüksel’i karıştırdı! AB'den yanıt gecikmedi
Putin’in arabulucu önerisi Brüksel’i karıştırdı! AB'den yanıt gecikmedi
160 milyon yaşında, 90 metre yüksekliğindeki kayayı el aletleriyle kazıyarak yol yaptılar
160 milyon yaşında, 90 metre yüksekliğindeki kayayı el aletleriyle kazıyarak yol yaptılar