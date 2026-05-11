Temaslar sonuç vermedi, İran ABD'ye resti çekti! " Teslim olmayacağız"

ABD ile İran arasında devam eden gerilimde diplomatik temaslar sonuç vermedi. İran devlet medyasına yansıyan bilgilere göre, Washington yönetiminin sunduğu ateşkes ve saldırıların sonlandırılmasına yönelik taslak plan Tahran tarafından sert ifadelerle geri çevrildi.

Son Dakika | Trump'tan İran'ın yanıtına yanıt

İran cephesi, söz konusu önerinin “uzlaşma değil baskı içerdiğini” savunurken, teklifin ülkeyi geri adım atmaya zorlayan maddeler taşıdığını öne sürdü. Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın taleplerinin “İran’ın teslim olması” anlamına geldiği ifade edildi.

TAHRAN YÖNETİMİ TALEPLERDE ISRARCI

Tahran yönetiminin Washington’a ilettiği karşı öneride ise dikkat çeken şartlar yer aldı. İran’ın, savaş nedeniyle uğradığı zararlar için ABD’den tazminat talep ettiği, ayrıca Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarının resmen tanınmasını istediği belirtildi.

Bunun yanı sıra İran tarafının, yıllardır uygulanan ekonomik yaptırımların tamamen kaldırılması ve yurt dışında dondurulan İran’a ait mali varlıkların serbest bırakılması konusunda da ısrarcı olduğu aktarıldı.

"SAVAŞMAK ZORUNDA KALDIĞIMIZ HER AN SAVAŞACAĞIZ"

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington yönetiminin sunduğu teklif taslağına sert tepki gösterdi. Tahran’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Bekayi, ABD’nin “mantık dışı taleplerinde ısrar ettiğini” belirterek, İran’ın herhangi bir ayrıcalık peşinde olmadığını söyledi. Bekayi, “Sadece İran’ın güvenliği değil tüm bölgenin güvenliği için öneriler sunduk. Talebimiz imtiyaz değil, İran’ın meşru haklarının tanınmasıdır. Biz yalnızca ülkemizin savaşı sona erdirme hakkını savunuyoruz.” ifadelerini kullandı. İran’ın Washington’a sunduğu teklifin “sorumluluk bilinciyle hazırlandığını” vurgulayan Bekayi, ülkesinin bölgede istikrarı koruyan bir güç olduğunu dile getirdi.

Bekayi ayrıca ABD’nin tek taraflı politikalarının bölgedeki krizi derinleştirdiğini savunarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ziyareti öncesinde Çin’e de mesaj gönderdi. Çin yönetiminin “yasadışı Amerikan eylemlerinin sonuçlarına karşı uyarıda bulunma fırsatını değerlendirmesini” beklediklerini söyleyen Bekayi, olası yeni saldırılar konusunda ise sert konuştu: “Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız.” Hürmüz Boğazı’yla ilgili tartışmalara da değinen İranlı sözcü, bölgedeki gerilimin temel nedeninin ABD ve İsrail’in saldırgan tutumu olduğunu öne sürerek, “Hürmüz Boğazı’na müdahale meseleyi daha karmaşık hale getirir. Boğaz, 28 Şubat’tan önce açıktı.” dedi.

TRUMP "KABUL EDİLEMEZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın yanıtına sert tepki gösterdi. Trump, Tahran’ın sunduğu şartların kabul edilemez olduğunu belirterek, Washington’un geri adım atmayacağı mesajını verdi.

Tarafların karşılıklı sert açıklamaları, Ortadoğu’da tansiyonun yeniden yükselebileceği yönündeki endişeleri artırırken, gözler şimdi diplomatik görüşmelerin devam edip etmeyeceğine çevrildi. (AA)