Orban sığınma hakkı vermişti! Polonya'nın en tartışmalı ismi ABD'ye kaçtı

Orban sığınma hakkı vermişti! Polonya'nın en tartışmalı ismi ABD'ye kaçtı
Yayınlanma:
Polonya’da ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunan eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro’nun Macaristan'dan ayrılarak ABD’ye gittiğini açıklaması ülkede yeni bir siyasi krizi tetikledi. Hakkında yetkiyi kötüye kullanma ve Pegasus casus yazılımı üzerinden yasa dışı takip ağı kurma suçlamaları bulunan Ziobro, kendisine yönelik soruşturmayı “siyasi intikam operasyonu” olarak nitelendirdi.

Polonya siyasetinin son yıllardaki en tartışmalı isimlerinden biri olan eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro’nun ABD’ye gitmesi, Varşova’da gündemi yeniden alevlendirdi. Hakkında çok sayıda ağır suçlama bulunan Ziobro, daha öne Viktor Orban yönetiminin sığınma hakkı verdiği Macaristan'dan ayrıldığını sağcı televizyon kanalı Republika’ya verdiği röportajda duyurdu.

Peter Magyar resmen Macaristan Başbakanı olduPeter Magyar resmen Macaristan Başbakanı oldu

ABD’ye ulaştığını doğrulayan Ziobro, ziyaretinin yeni olmadığını belirterek daha önce de birkaç kez ülkeye geldiğini söyledi. Ancak açıklamanın zamanlaması, Polonya’da devam eden soruşturmalar nedeniyle dikkat çekti.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Eski bakan hakkında yürütülen soruşturmalarda; görev yetkisini kötüye kullanma, organize yapılarla bağlantılı faaliyet yürütme ve kamu kaynaklarını yasa dışı amaçlarla kullanma gibi ciddi iddialar yer alıyor. Savcılık dosyasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise, suç mağdurlarına ayrıldığı belirtilen fonların İsrail merkezli Pegasus casus yazılımının satın alınması için kullanıldığı iddiası oldu.

Muhalif siyasetçilerin ve hükümet karşıtı isimlerin bu yazılım aracılığıyla takip edildiği öne sürülürken, Ziobro cephesi suçlamaları kesin bir dille reddetti. Eski bakan, mevcut merkezci hükümetin muhafazakâr siyasetçilere yönelik sistematik bir baskı yürüttüğünü savundu.

Polonya kamuoyunda büyük yankı uyandıran dosyada mahkemenin nasıl bir karar vereceği merak edilirken, Ziobro’nun ülkeye dönüp dönmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Dünya
Eurovision’da sular durulmuyor! Boykot sonrası yeni kriz şarkı sözleriyle patladı
Eurovision’da sular durulmuyor! Boykot sonrası yeni kriz şarkı sözleriyle patladı
Temaslar sonuç vermedi, İran ABD'ye resti çekti! " Teslim olmayacağız"
Temaslar sonuç vermedi, İran ABD'ye resti çekti! " Teslim olmayacağız"