Orban sığınma hakkı vermişti! Polonya'nın en tartışmalı ismi ABD'ye kaçtı

Polonya siyasetinin son yıllardaki en tartışmalı isimlerinden biri olan eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro’nun ABD’ye gitmesi, Varşova’da gündemi yeniden alevlendirdi. Hakkında çok sayıda ağır suçlama bulunan Ziobro, daha öne Viktor Orban yönetiminin sığınma hakkı verdiği Macaristan'dan ayrıldığını sağcı televizyon kanalı Republika’ya verdiği röportajda duyurdu.

Peter Magyar resmen Macaristan Başbakanı oldu

ABD’ye ulaştığını doğrulayan Ziobro, ziyaretinin yeni olmadığını belirterek daha önce de birkaç kez ülkeye geldiğini söyledi. Ancak açıklamanın zamanlaması, Polonya’da devam eden soruşturmalar nedeniyle dikkat çekti.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Eski bakan hakkında yürütülen soruşturmalarda; görev yetkisini kötüye kullanma, organize yapılarla bağlantılı faaliyet yürütme ve kamu kaynaklarını yasa dışı amaçlarla kullanma gibi ciddi iddialar yer alıyor. Savcılık dosyasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise, suç mağdurlarına ayrıldığı belirtilen fonların İsrail merkezli Pegasus casus yazılımının satın alınması için kullanıldığı iddiası oldu.

Muhalif siyasetçilerin ve hükümet karşıtı isimlerin bu yazılım aracılığıyla takip edildiği öne sürülürken, Ziobro cephesi suçlamaları kesin bir dille reddetti. Eski bakan, mevcut merkezci hükümetin muhafazakâr siyasetçilere yönelik sistematik bir baskı yürüttüğünü savundu.

Polonya kamuoyunda büyük yankı uyandıran dosyada mahkemenin nasıl bir karar vereceği merak edilirken, Ziobro’nun ülkeye dönüp dönmeyeceği de belirsizliğini koruyor.