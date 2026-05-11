Trump'ın ruh sağlığı alarm veriyor! 2 saat boyunca yapay zekayla kendini övdü

Çin ziyareti öncesinde diplomatik tansiyon yükselirken, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın barış girişimlerini geri çevirmesi ve ardından sosyal medyada kendine ait yapay zekâ üretimi içeriklerle uzun süreli bir “övgü maratonu” başlatması dikkat çekti. Siyasi gündem bir anda kişisel vitrine dönüşürken, Trump’ın paylaşım zinciri uluslararası tartışmaları gölgede bıraktı.

15 Mayıs’ta gerçekleşmesi beklenen Çin ziyareti öncesinde küresel diplomasi zaten hassas bir dengedeyken, Donald Trump’ın son hamleleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İran ile yürütülen barış girişimlerinde uzlaşmaya varılamadığı ve Trump’ın son teklif paketini sert ifadelerle reddettiği iddia edildi.

Ancak asıl dikkat çeken gelişme, diplomatik krizin hemen ardından sosyal medyada yaşandı. Trump’ın, destekçileri tarafından yapay zekâ ile oluşturulan ve kendisini öven görüntüleri art arda kendi hesaplarında paylaştığı görüldü. Yaklaşık iki saat boyunca devam eden bu paylaşım akışı, uluslararası gelişmelerin önüne geçen sıra dışı bir dijital performansa dönüştü.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Paylaşımlarda Trump’ın “başarı, güç ve liderlik” temalı görselleri ön plandaydı. Kimi içeriklerde alkışlanan bir lider olarak resmedilirken, kimilerinde ise küresel krizleri tek başına çözen bir figür olarak kurgulandı. Bu içeriklerin yoğunluğu, sosyal medya kullanıcıları arasında “siyasi gündemden kopuş” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Küresel kriz başlıkları artarken, Trump’ın gündemini kişisel imajına yöneltmesi ise hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

