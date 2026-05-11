"Kurego Göleti" adıyla bilinen su birikintisi, barındırdığı yoğun mineraller sayesinde bölgenin ilgi odağı haline geldi.
Göletin suyu mevsimden mevsime farklı renkler alarak ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
Bölge halkı göleti, çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inandığı için şifa kaynağı olarak ziyaret ediyor.
Suyun durgun yapısı nedeniyle halk arasında "Genaw" yani "Kötü Kokulu Su" olarak da bilinen gölet, alışılmadık özelliğiyle öne çıkıyor.
Güneş ışınları suya vurduğunda minerallerin etkisiyle çevreye bozulmuş yumurta kokusunu andıran keskin bir koku yayılıyor.
Rengi, kokusu ve şifa inancıyla bir arada var olan gölet, bölgenin kendine özgü doğal miraslarından biri sayılıyor.
Kurego Göleti, alışılmadık görünümü ve yerel kültürdeki yeriyle her mevsim ziyaretçi çekmeye devam ediyor.
Doğanın bu sıra dışı armağanı, Ranya ilçesini keşfetmek isteyen gezginlerin rotasına girmeye başladı. (AA)