ABD İran'a nükleer silah kartını oynadı! Büyük felakete giden ilk adım olabilir

ABD ile İran arasındaki gerilim giderek daha kritik bir boyuta taşınırken, Amerikan Donanması’na ait Ohio sınıfı nükleer denizaltı USS Alaska’nın Cebelitarık yakınlarında görüldüğü yönündeki haberler uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Son Dakika | Trump'tan İran'ın yanıtına yanıt

Yerel yayın kuruluşu Gibraltar Broadcasting Corporation’ın (GBC) aktardığı bilgilere göre, USS Alaska pazar akşamı yoğun güvenlik önlemleri altında bölgeye ulaştı. İddialara göre South Mole çevresinde yaklaşık 200 metrelik güvenlik çemberi oluşturulurken, bölgeye ek askeri personel sevk edildi.

BÖLGEDE ASKERİ BASKI ARTIYOR MU?

Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, dev nükleer denizaltının Akdeniz üzerinden Ortadoğu’ya ilerliyor olabileceği yönündeki spekülasyonlar dikkat çekti. Pentagon ve ABD Donanması ise şu ana kadar denizaltının görevine veya nihai rotasına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Cebelitarık’ın Atlantik Okyanusu ile Akdeniz arasındaki stratejik geçiş noktası olması nedeniyle bölge, uzun yıllardır askeri hareketlilik açısından kritik önem taşıyor. Ancak uzmanlara göre böylesine güçlü bir nükleer denizaltının tam da İran krizinin yeniden tırmandığı dönemde ortaya çıkması “stratejik mesaj” olarak değerlendiriliyor.

Askeri analistler, normal şartlarda gizlilik içinde hareket eden nükleer denizaltıların kamuoyu önünde görülmesinin çoğu zaman caydırıcılık amacı taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle son aylarda ABD’nin Ortadoğu’ya uçak gemileri, savaş uçakları ve ek savaş gemileri göndermesi, Washington’un bölgedeki askeri baskıyı artırdığı yorumlarına neden olmuştu.

ATEŞKES REDDİNİN ARDINDAN GELDİ

USS Alaska’nın görüntülenmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı sert ifadelerle reddetmesinin hemen ardından geldi. Trump yaptığı açıklamada, “İran’ın sözde temsilcilerinin cevabını okudum. Hiç hoşuma gitmedi, tamamen kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

İran medyasına göre Tahran yönetimi, ateşkes müzakereleri kapsamında yaptırımların kaldırılmasını, ABD’nin Körfez’deki askeri varlığının azaltılmasını ve İsrail’e verilen desteğin sınırlandırılmasını talep etti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık, küresel petrol ticaretinin can damarı olarak görülen Hürmüz Boğazı çevresindeki tansiyonu daha da yükseltti.

Trump ayrıca son röportajında İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savunarak, “Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, hava savunma sistemleri yok” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı’nın “hedeflerin yüzde 70’i yok edildi” yönündeki açıklamaları ise bölgede yeni operasyon ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞLERİ ARASINDA

USS Alaska (SSBN-732), 1986 yılında hizmete giren ve Georgia, Kings Bay Denizaltı Üssü'nde konuşlandırılmış, Ohio sınıfı nükleer enerjili balistik füze denizaltısıdır. Stratejik caydırıcılık amacıyla 20 adede kadar Trident II (D5) nükleer başlıklı balistik füze taşıyıp fırlatmak üzere tasarlanan denizaltı, ABD nükleer üçlüsünün önemli bir bileşenini oluşturuyor.

Yaklaşık 171 metre uzunluğa ve 18 bin 750 ton ağırlığa sahip Ohio sınıfı denizaltılar, dünyanın en gelişmiş askeri platformları arasında gösteriliyor. Uzun menzilli füze taşıma kapasitesi ve yüksek gizlilik kabiliyeti sayesinde ABD’nin nükleer caydırıcılık gücünün en kritik unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Şu ana kadar USS Alaska’nın İran’a yönelik olası bir operasyonla doğrudan bağlantılı olduğuna dair ABD'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak uzmanlar, zamanlamanın son derece dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.

Diplomatik temasların kırılganlığını koruduğu bir dönemde ABD, İsrail ve İran hattındaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde küresel güvenlik dengeleri açısından kritik sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi.