Netanyahu davasında kritik değişiklik: Duruşma güvenlik gerekçesiyle erken bitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk davasında mahkeme süreci bu kez beklenmedik bir kararla gündeme geldi. “Güvenlik ve diplomatik gelişmeler” gerekçesiyle duruşma planlanandan saatler önce sonlandırılırken, son günlerde benzer şekilde kısaltılan veya iptal edilen oturumlar dikkat çekiyor.

İsrailde uzun süredir devam eden yolsuzluk davası sürecinde yargılanan Binyamin Netanyahu için yapılan son duruşmada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mahkeme, “güvenlik ve diplomatik zorunluluklar” gerekçesiyle oturumun planlanan süresinden yaklaşık 3,5 saat erken tamamlandığını açıkladı.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, son günlerde Netanyahu’nun yargılandığı dosyalarda mahkeme takviminde sık sık değişiklikler yapılıyor. Geçtiğimiz hafta da bazı oturumlar tamamen iptal edilirken, bazıları ise kısa süreli görüşmelerle sınırlı kalmıştı.

ABD-İRAN HAREKETLİLİĞİ DURUŞMALARI ETKİLEDİ

Gelişmelerin, bölgedeki diplomatik hareketlilikle eş zamanlı ilerlemesi dikkat çekti. Özellikle ABD–İran hattında devam eden temaslar ve güvenlik değerlendirmeleri nedeniyle Netanyahu’nun öğleden sonra üst düzey bir istişare toplantısına katılacağı iddia edildi.

Netanyahu, “1000”, “2000” ve “4000” numaralı dosyalar kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Süreç, İsrail siyasetinde uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

AF TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce Netanyahu’nun affı için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a mektup gönderdiği de kamuoyuna yansımıştı. Netanyahu’nun ise geçmişte af talep etmeyeceğini belirtmesine rağmen daha sonra resmi başvuruda bulunmuştu.

Mahkemedeki son değişiklikler, davanın seyri kadar siyasi ve diplomatik etkileriyle de yakından takip ediliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

