Havlu bırakan kaybediyor! Otellerde şezlong kaosu Avrupa’yı karıştırdı

Tatil beldelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan “şezlong kapma yarışı” bu kez mahkeme salonuna taşındı. Almanya’nın Hannover kentinde görülen bir davada, Yunanistan’ın Kos Adası’nda tatil yapan bir aile lehine karar çıktı. Mahkeme, tur şirketinin misafirlerine “ulaşılabilir ve yeterli sayıda şezlong sağlama yükümlülüğünü” yerine getirmediğine hükmetti.

OTEL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davayı açan iki çocuk babası David Eggert, tatil boyunca her sabah erken saatlerde havuz başına inmesine rağmen boş şezlong bulamadıklarını belirtti. Eggert, otelde yaklaşık 400 şezlong bulunduğunu ancak büyük bölümünün havlularla “rezerve edilip” fiilen kullanılmadığını söyledi. Aile, şezlong bulabilmek için her gün uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını ve bunun tatil deneyimini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Mahkeme, yaşanan durumun “tatil hizmetinin standartlarını düşürdüğü” gerekçesiyle yaklaşık 850 sterlinlik (52.462,38 Türk Lirası) geri ödeme yapılmasına karar verdi.

ŞİKAYET EDİLEN ŞEHİRLER ARASINDA ANTALYA DA VAR

Kararın ardından farklı ülkelerden çok sayıda tatilci benzer sorunlar yaşadıklarını dile getirmeye başladı. Özellikle Akdeniz sahillerindeki otellerde sabah erken saatlerde şezlong kapma alışkanlığı, sosyal medyada da sık sık tartışma konusu oluyor.

BBC kaynaklı bilgilere göre, Türkiye’nin Antalya bölgesinde tatil yapan bazı turistler de benzer durumdan şikâyetçi oldu. Tatilciler, “havluyla yer ayırtma” uygulamasının tatil konforunu ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor.

OTELLER FARKLI ÇÖZÜMLER DENİYOR

Artan şikâyetler üzerine bazı tatil tesisleri farklı uygulamalara yöneldi. Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki bazı otellerde, gün içinde belirli saatlerde kontrol yapılarak uzun süre kullanılmayan şezlongların boşaltıldığı ve kişisel eşyaların kaldırıldığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’taki bazı oteller ise daha sistematik bir yönteme geçti. Protaras ve Baf bölgelerinde misafirlere girişte sabit şezlonglar atanıyor, böylece “yer kapma yarışı” tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bazı tesislerde ise şemsiye ve şezlonglar numaralandırılarak çiftlere özel alanlar oluşturuluyor.

“MİLYONLARCA EUROLUK DALGA” UYARISI

Kararın ardından konuşan David Eggert, bu tür davaların emsal oluşturabileceğini ve tur şirketleri için ciddi mali riskler doğurabileceğini savundu. Eggert’e göre, benzer mağduriyet yaşayan binlerce tatilcinin dava açması durumunda sektörün karşılaşacağı tazminat yükü milyonlarca euroyu bulabilir.

Yaz sezonu yaklaşırken, “şezlong savaşı” tartışmasının otelleri ve tur şirketlerini yeni önlemler almaya zorlayacağı değerlendiriliyor.