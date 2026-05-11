160 milyon yaşında, 90 metre yüksekliğindeki kayayı el aletleriyle kazıyarak yol yaptılar

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde Urubici ve Grao-Para şehirlerini birbirine bağlayan SC-370 kara yolunun 57 kilometrelik bölümü, dünyanın en sıra dışı güzergahlarından biri olarak biliniyor.

Serra do Corvo Branco adını taşıyan bu yolun en dikkat çekici noktası, 90 metre derinliğe ulaşan devasa kaya yarığı. Brezilya'daki en büyük kumtaşı kesiği olma özelliğini taşıyan bu yarık, yaklaşık 160 milyon yıllık kumtaşı ve bazalt kayaların oyulmasıyla ortaya çıktı.

Yol için iİlk çalışmalar 1950'lerde yerel halk ve bölge liderlerinin öncülüğünde başladı. Kazma gibi basit el aletleri ve belirleyici aşamalarda tek bir paletli traktör kullanılarak yürütülen çalışmalar onlarca yıl sürdü. Yol 19 Şubat 1980'de trafiğe açıldı.

JEOLOJİK BİR AÇIK HAVA MÜZESİ

Güzergah boyunca Serra Geral Formasyonu'na ait bazalt ve kumtaşı katmanları adeta bir jeoloji ders kitabı gibi gözler önüne seriliyor. Bölge aynı zamanda dünyanın en büyük yer altı tatlı su rezervlerinden biri olan Guarani Akiferi ile ilişkili oluşumları barındırıyor. Kaya yarığının açılmasından sonra kıyı ile plato arasındaki hava akışında değişiklikler gözlemlendiği de raporlara yansıdı.

İsmi akbabadan geliyor

Grao-Para tarafından dağa tırmanan güzergah, yaklaşık 28 kilometrelik dik bir çıkışla yarık bölgesine ulaşıyor. Kayalara kazınmış keskin virajların izlenebildiği gözlem noktaları yol boyunca sıralanıyor.

Serra do Corvo Branco, Portekizcede "Beyaz Karga Sıradağları" anlamına gelse de isim aslında bölgede yaşayan açık renkli tüyleriyle bilinen kral akbabadan (urubu-rei) geliyor.

Bölgede cam zeminli seyir terasları, asma yapılar ve panoramik manzaralar sunan Parque Altos da Serra do Corvo Branco adlı turistik alan da bulunuyor. Ancak erişim şu an için yalnızca Urubici tarafındaki turistik noktaya kadar sınırlı olarak sağlanabiliyor.

YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

SC-370 üzerinde süren yol çalışmaları nedeniyle güzergah trafiğe kapalı. Başlangıçta 12 ay olarak planlanan çalışmaların süresi uzadı. Urubici Belediyesi şubat 2026 itibarıyla çalışmaların yüzde 60'ının tamamlandığını açıkladı. Eyalet Altyapı Sekreterliği ise dağ sırasının yeniden açılma koşullarının değerlendirileceği tarih olarak en erken Haziran 2026'yı işaret etti.