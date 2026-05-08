Girince geri dönüşü olmayan yol: İki uçurum arasında18 viraj yaptırıyor

Çin'in Chongqing kentinde iki uçurum arasına sıkışmış 3,7 kilometrelik yol, 37 hanenin dış dünyayla tek bağlantısı. Ancak bu yola giren araçlar geri döneiyor.

Çin'in Chongqing kentinin dağlık bölgesinde, iki derin uçurum arasında uzanan "Lingpaishi" isimli yol, Tian Ping topluluğunu 201 eyalet yoluna bağlıyor. Bölgedeki 37 hanenin tek çıkış noktası olan yol, dünyanın en zorlu karayolları arasında gösteriliyor.

453 METREDE 18 VİRAJ

Tamamı 3,7 kilometre uzunluğunda olan yolun en zorlu kısmı 453 metre boyunca uzanan zikzak virajlı kısmı. 453 metrelik kısa mesafede sürücüyü 18 adet u dönüşü yapmaya zorlayan sert virajlar bulunuyor. En dik noktalarda eğim yüzde 36'ya çıkıyor; sürücüler bu bölümü yalnızca birinci viteste geçebiliyor.

YOLUN GERİ DÖNÜŞÜ YOK

Yolun en dikkat çekici özelliği geri dönüş imkanının olmaması. Dar yapısı nedeniyle araçlar yola bir kez girdikten sonra geri manevra yapamıyor. Küçük araçlar virajları ancak köşelere yerleştirilmiş özel genişleme alanları sayesinde dönebiliyor. Kamyonlar, otobüsler ve büyük karavan çeken araçların yola girişi ise tamamen yasak.

Yol ilk kez 2012 yılında açıldı, 2019'da asfaltlanarak bugünkü halini aldı. Chongqing'in nehir geçişleri ve dağ otoyollarıyla ön plana çıkan altyapı projeleri arasında Lingpaishi, sürüş güçlüğü açısından en zorlu güzergahların başında geliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

