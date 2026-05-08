ABD'li adam Trump'ın politikalarından kaçtı, İspanya’dan sığınma talep etti

ABD’nin NATO politikaları ve Orta Doğu’daki askeri hamleleri nedeniyle Washington ile Madrid arasında gerilim sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mayorka’da yaşayan 34 yaşındaki bir ABD vatandaşı, Başkan Donald Trump’ın dış politika kararlarından endişe duyduğunu belirterek İspanya’dan siyasi sığınma talep etti.

İspanya'nın Mayorka kentinde yaşayan 34 yaşındaki bir ABD vatandaşı, ABD yönetiminin dış politika çizgisine karşı duyduğu rahatsızlık ve güvenlik endişesi gerekçesiyle İspanya'dan sığınma talebinde bulundu.

TALEP DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Yerel kaynakların aktardığına göre söz konusu kişi, doğrudan jandarma birimine giderek başvuru yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle NATO savunma harcamalarının artırılması yönündeki politikalarına karşı çıktığını ve İran’a yönelik askeri operasyonlarda ABD’nin tutumundan endişe duyduğunu ifade ettiği belirtildi.

Başvuru belgeleri, yetkili prosedür gereği İspanya Ulusal Polis Teşkilatı’na iletildi. Sürecin bundan sonraki aşamasında, İçişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesiyle ABD vatandaşının İspanya’da uluslararası koruma kapsamında sığınma hakkı alıp alamayacağına karar verilecek.

İKİ ÜLKE ARASI GERİLİM SÜRÜYOR

Öte yandan diplomatik cephede gerilim de devam ediyor. İspanya hükümeti, Başbakan Pedro Sánchez liderliğinde, ABD’nin NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma talebine mesafeli yaklaşmıştı. Madrid yönetimi ayrıca güneydeki bazı askeri üslerin İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmasına izin vermemişti.

Bu adımlar Washington’da tepkiyle karşılanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise İspanya ile ticari ilişkilerin gözden geçirilebileceği yönünde sert mesajlar vermişti. Yaşanan son sığınma başvurusu ise iki ülke arasındaki siyasi tansiyonun bireysel düzeye kadar yansıdığını gösteren dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

