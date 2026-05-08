Alışveriş merkezinde alevler saniyeler içinde yayıldı: 5 ölü, onlarca yaralı

Meksika’nın Sinaloa eyaletine bağlı Los Mochis kentinde bulunan Plaza Fiesta Las Palmas isimli alışveriş merkezi, öğle saatlerine doğru çıkan yangınla adeta savaş alanına döndü.

Mazot yüklü tanker benzin istasyonunda alev aldı!

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, alevler ilk olarak merkezde yer alan bir restoranın mutfak bölümünde başladı. Kısa sürede yükselen duman ve ardından yayılan yangın, binanın farklı noktalarına sıçrayarak içeride büyük bir panik oluşturdu.

1 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sinaloa Kuzey Bölgesi Başsavcı Yardımcısı Jesús Serrano, yaptığı açıklamada dört kişinin kimliğinin tespit edildiğini, içeride bulunan bir kişinin ise henüz teşhis sürecinde olduğunu belirtti. Serrano ayrıca, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü ve sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin henüz netleşmediğini vurgularken, restoran mutfağından başladığı düşünülen alevlerin binadaki yanıcı malzemeler nedeniyle çok hızlı şekilde yayıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Sinaloa Eyalet Savcılığı ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerinde itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, yangının çıkış sebebine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.