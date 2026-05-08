Sumud Filosu Marmaris'e geliyor! Gazze ambargosunu kıracak tarihi kararlar Türkiye'de alınacak

Gazze’ye yönelik ablukaya karşı uluslararası dayanışmayı büyütmek amacıyla oluşturulan Sumud Filosu, İsrail’in son müdahalelerine rağmen faaliyetlerini sürdürme kararı aldı. Bir süredir Girit kıyılarında bekleyen ve farklı ülkelerden aktivistlerin yer aldığı 30’dan fazla tekne, sabah saat 06.30 itibarıyla yeniden hareket ederek Türkiye rotasına yöneldi.

Sumud'un Akdeniz'deki yalnızlığı

Filonun hedefinde Marmaris bulunuyor. Burada gerçekleştirilecek uluslararası buluşmada farklı ülkelerden gelen yeni gemilerin de konvoya katılması planlandı. Organizasyon yetkilileri, Marmaris’te yapılacak toplantının yalnızca lojistik bir birleşme değil, aynı zamanda Filistin dayanışma hareketi açısından yeni bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

AKTİVİSTLER İSRAİL TARAFINDAN ALIKONULMUŞTU

İsrail’in uluslararası sularda bazı teknelere müdahale ettiği, aktivistleri alıkoymaya çalıştığı ve bazı isimlerin zorla götürüldüğü iddialarının ardından bölgede tansiyon yükselmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası güvenlik gerekçesiyle Girit açıklarında bekleme kararı alan filo, yeni değerlendirmelerin ardından yeniden yelken açtı.

Konvoyun Marmaris’te düzenleyeceği uluslararası meclis toplantısında, Gazze’ye yönelik insani yardım girişimlerinin geleceği, Filistin dayanışma ağlarının koordinasyonu ve İsrail’e karşı yürütülmesi planlanan hukuki süreçlerin ele alınacağı bildirildi. Katılımcılar ayrıca, olası yeni deniz misyonları ve uluslararası kampanyalar konusunda da ortak strateji belirleyecek.

BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK

Sumud Filosu’nun 12 Mayıs’ta kapsamlı bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Toplantıda, yeni uluslararası iş birlikleri, Gazze halkına ulaştırılması planlanan destek organizasyonları ve İsrail’in müdahalelerine karşı atılacak adımlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Filoda yer alan aktivistler ise tüm baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını belirterek, Gazze’deki insani krizin dünya gündeminde tutulması için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.