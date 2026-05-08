Musk yine ortalığı karıştırdı! "Sosyalistler Hitler’dir" dedi, sosyal medya ayağa kalktı

Musk yine ortalığı karıştırdı! "Sosyalistler Hitler’dir" dedi, sosyal medya ayağa kalktı
Yayınlanma:
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı tartışmalı bir paylaşımla uluslararası gündemin merkezine oturdu. Musk’ın Adolf Hitler ve sosyalizm arasında kurduğu bağ, tarihsel doğruluk tartışmalarını alevlendirirken, çok sayıda kullanıcı ve akademisyen paylaşımı sert şekilde eleştirdi.

Elon Musk, sabah saatlerinde X hesabından yaptığı kısa ancak oldukça tartışmalı bir açıklamayla sosyal medyada büyük bir fırtınaya neden oldu. Musk’ın, Adolf Hitler’i “sosyalist bir figür” olarak tanımlayan ve bu nedenle “tüm sosyalistlerin Hitler ile aynı çizgide değerlendirilebileceği” yönündeki ifadeleri kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı.

"Kâr modelini Musk önerdi!" Yapay zeka savaşında yeni belgeler ortaya çıktı"Kâr modelini Musk önerdi!" Yapay zeka savaşında yeni belgeler ortaya çıktı

"Hitler bir sosyalistti, dolayısıyla tüm sosyalistler Hitler’dir" paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, tarihsel veriler ve akademik kaynaklara atıf yaparak Musk’ın iddiasına itiraz etti. Eleştirilerde özellikle Nazi Almanyası’nın dönemin sosyalist ve komünist hareketlerine karşı yürüttüğü sert baskılar hatırlatıldı.

CEHALETİ GÜNDEM OLDU

Tarihçilere göre, Hitler döneminde sol eğilimli siyasi partiler büyük ölçüde yasaklanmış, birçok lideri tutuklanmış ya da kamplara gönderilmişti. Sosyal demokrat ve komünist yapılar dağıtılırken, sendikal örgütlenmeler de devlet kontrolü altına alınmıştı.

Musk’ın bu paylaşımı, yalnızca tarih çevrelerinde değil, sosyal medya kullanıcıları arasında da geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar ifadeyi “tarihi çarpıtma” ve "cahillik" olarak değerlendirirken, kimileri ise Musk’ın siyasi söylemlerine dikkat çekerek eleştirilerin arka planını tartışmaya açtı.

AŞIRI SAĞ DESTEKÇİLİĞİYLE BİLİNİYOR

yeni-proje-2026-05-08t110936-048.jpg

Öte yandan Musk’ın son dönemde ABD iç siyasetindeki bazı açıklamaları ve Avrupa’daki aşırı sağ partilere yönelik olumlu yorumları da yeniden gündeme taşındı. Özellikle Trump destekçiliği ile göç politikaları ve sınır güvenliği konularında yaptığı çıkışlar, kamuoyunda daha önce de geniş tartışmalara yol açmıştı.

Elon Musk, Almanya’daki aşırı sağ çizgisiyle bilinen AfD partisine yönelik açık desteğiyle de tartışmaların odağı olmuştu. “Almanya’yı yalnızca AfD kurtarabilir” ifadelerini paylaşan Musk, partinin seçim sürecine dolaylı destek verirken, kampanya döneminde düzenlenen bir etkinliğe de canlı bağlantıyla katılarak dikkat çekmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Dünya
“10 milyon sınırı” ülkeyi ikiye böldü: Nüfus planı için referanduma gidiliyor
“10 milyon sınırı” ülkeyi ikiye böldü: Nüfus planı için referanduma gidiliyor
Girince geri dönüşü olmayan yol: İki uçurum arasında18 viraj yaptırıyor
Girince geri dönüşü olmayan yol: İki uçurum arasında18 viraj yaptırıyor