Musk yine ortalığı karıştırdı! "Sosyalistler Hitler’dir" dedi, sosyal medya ayağa kalktı

Elon Musk, sabah saatlerinde X hesabından yaptığı kısa ancak oldukça tartışmalı bir açıklamayla sosyal medyada büyük bir fırtınaya neden oldu. Musk’ın, Adolf Hitler’i “sosyalist bir figür” olarak tanımlayan ve bu nedenle “tüm sosyalistlerin Hitler ile aynı çizgide değerlendirilebileceği” yönündeki ifadeleri kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı.

"Hitler bir sosyalistti, dolayısıyla tüm sosyalistler Hitler’dir" paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, tarihsel veriler ve akademik kaynaklara atıf yaparak Musk’ın iddiasına itiraz etti. Eleştirilerde özellikle Nazi Almanyası’nın dönemin sosyalist ve komünist hareketlerine karşı yürüttüğü sert baskılar hatırlatıldı.

CEHALETİ GÜNDEM OLDU

Tarihçilere göre, Hitler döneminde sol eğilimli siyasi partiler büyük ölçüde yasaklanmış, birçok lideri tutuklanmış ya da kamplara gönderilmişti. Sosyal demokrat ve komünist yapılar dağıtılırken, sendikal örgütlenmeler de devlet kontrolü altına alınmıştı.

Musk’ın bu paylaşımı, yalnızca tarih çevrelerinde değil, sosyal medya kullanıcıları arasında da geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar ifadeyi “tarihi çarpıtma” ve "cahillik" olarak değerlendirirken, kimileri ise Musk’ın siyasi söylemlerine dikkat çekerek eleştirilerin arka planını tartışmaya açtı.

AŞIRI SAĞ DESTEKÇİLİĞİYLE BİLİNİYOR

Öte yandan Musk’ın son dönemde ABD iç siyasetindeki bazı açıklamaları ve Avrupa’daki aşırı sağ partilere yönelik olumlu yorumları da yeniden gündeme taşındı. Özellikle Trump destekçiliği ile göç politikaları ve sınır güvenliği konularında yaptığı çıkışlar, kamuoyunda daha önce de geniş tartışmalara yol açmıştı.

Elon Musk, Almanya’daki aşırı sağ çizgisiyle bilinen AfD partisine yönelik açık desteğiyle de tartışmaların odağı olmuştu. “Almanya’yı yalnızca AfD kurtarabilir” ifadelerini paylaşan Musk, partinin seçim sürecine dolaylı destek verirken, kampanya döneminde düzenlenen bir etkinliğe de canlı bağlantıyla katılarak dikkat çekmişti.