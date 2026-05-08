İtalyan Oscarlarına Filistin damgası! Ödüller Gazze’ye adandı

İtalya'nın Oscar gecesi olarak bilinen David di Donatello Ödülleri töreninde Filistin'e yönelik destek mesajları geceye damga vurdu.

İtalya'da sinema Oscarları olarak tanımlanan 71'inci "David Di Donatello" ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine, Filistin, Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları damga vurdu.

Gecede, "Nonostante (Aksine)" isimli filmdeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan İtalyan aktör Lino Musella, ABD'li ünlü aktör Robert De Niro'dan alıntı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Sanat, otokratlar ve faşistler için bir tehdittir. Küresel Sumud Filosu'nun tüm kadın ve erkeklerine ve kendilerini her gün dünyanın dehşetine karşı adayan ve tehlikeye atan herkese teşekkür ediyorum. Sahne üzerinde ve hayatta her zaman yapmaya çalışacağım gibi. Ve asla bıkmadan şunu söyleyeceğim: Özgür Filistin."

"GAZZE HAKKINDA KONUŞMAYA DEVAM EDELİM"

Sahne tasarımı dalında ödüle layık görülen Andrea Castorina ve Marco Martucci de ödülü çocuklara ve Filistinlilere armağan etti.

"En iyi ses" dalında ödül alan Gianluca Scarlata, Gazze ve Filistin'e desteğini göstermek için Filistin logolu bir el çantasıyla sahneye gelerek, "Gazze hakkında konuşmaya devam edelim." ifadesini kullandı.

"HAYATTA KALMANIN EN BÜYÜK EYLEMİYDİ"

Kısa film dalında ödüle layık görülen, "Gazze'de Günlük Yaşam" adlı kısa filmin sanat yönetmeni Omar Rammal da "Ateş ve bombalar altında çekilmiş bir film. Kamera operatörleri bir ellerinde kameralarını, diğer ellerinde ise acılarını taşıyorlardı. Film çekmek sanatsal bir lüks değildi. Hayatta kalmanın en büyük eylemiydi." diye konuştu.

Filistin, Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları büyük alkış aldı.

Gecede en iyi film ödülü, yönetmenliğini Francesco Sossai'nin üstlendiği "Le Citta Di Pianura" filmine verildi. (AA)

