Bir İsrail tepkisi de Sertab Erener'den: Eurovision teklifini reddetti

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 12-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde Avrupa’nın birçok ülkesinden sanatçılar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu yayıncıları İsrail’in yarışmaya katılmasına sert tepki gösterdi.

Slovenya, İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda yarışmadan çekildi. Portekiz’de ise ulusal elemelerde yer alan 16 sanatçı, seçilmeleri halinde Eurovision sahnesine çıkmayacaklarını duyurdu.

Eurovision'da İsrail krizi sürerken bir tepki de Sertab Erener'den geldi. 2003 yılında "Everyway That I Can" şarkısıyla Eurovision birincisi olan ünlü şarkıcı, kendisine gelen teklifi reddettiğini açıkladı.

"ORADA OLMAK İSTEMEDİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erener, "16 Mayıs aynı zamanda Eurovision'un final gecesi. Size buradan kimsenin bilmediği bir şey de söyleyeyim; beni Viyana'da final gecesine davet ettiler Eurovision'da çıkayım diye. Dünyanın şu anki siyasi, politik meselesi yüzünden orada olmak istemedim." ifadelerini kullandı.

16 Mayıs'ta kendi konserinin de olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, Eurovision finali için gelen daveti reddetti.