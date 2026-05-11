Netanyahu’dan şaşırtan çıkış: Artık ABD'nin askeri yardımına ihtiyacımız yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan televizyonu CBS’te yayınlanan “60 Minutes” programında yaptığı açıklamalarla hem Washington’a hem de bölge ülkelerine dikkat çeken mesajlar verdi.

Netanyahu’nun Çin çekincesi: Eleştiriye başladı bir anda sustu...

Programda konuşan Netanyahu, ABD ile gerçekleştirilen ortak operasyonların ardından İran’ın önemli ölçüde zayıflatıldığını savundu. İran’ın askeri üretim kapasitesine ve ekonomik altyapısına yönelik kritik tesislerin hedef alındığını ileri süren Netanyahu, mevcut İran yönetiminin geçmiş dönemlere kıyasla daha kırılgan olduğunu iddia etti.

ÇİN KONUSUNDA AYRINTI VERMEDİ

İran üzerindeki baskının sürdüğünü belirten İsrail Başbakanı, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz kontrolünün ABD ile koordineli şekilde devam ettiğini söyledi. Çin’in İran’a desteğine ilişkin soruya da yanıt veren Netanyahu, Pekin yönetiminin füze üretiminde kullanılan bazı bileşenler sağladığını öne sürdü ancak ayrıntı vermekten kaçındı.

Lübnan cephesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Netanyahu, Hizbullah’ın savaş öncesi sahip olduğu yaklaşık 150 bin füze ve roketin büyük kısmının etkisiz hale getirildiğini savundu. ABD ile İran arasında süren diplomatik görüşmelere rağmen Hizbullah’a yönelik operasyonların devam edeceğini ifade etti.

İSRAİL-ABD İLİŞKİSİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Netanyahu, ABD kamuoyunda son yıllarda İsrail’e verilen desteğin azalmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Bunun kendi hükümetinin politikalarıyla bağlantılı olmadığını savunan İsrail Başbakanı, bazı ülkelerin sosyal medya üzerinden organize dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğünü ileri sürdü. Sahte hesaplar ve bot ağlarıyla Amerikan kamuoyunun İsrail’e bakışının değiştirilmeye çalışıldığını iddia etti.

"YARDIMDAN ORTAKLIĞA GEÇME ZAMANI GELDİ"

Röportajın en dikkat çekici bölümünde ise Netanyahu, ABD’nin İsrail’e yıllık 3,8 milyar dolar düzeyindeki askeri yardımının geleceğine ilişkin konuştu. İsrail ekonomisinin özellikle teknoloji alanında büyük bir güç haline geldiğini belirten Netanyahu, mevcut yapının artık farklı bir ilişki modeline uygun olduğunu söyledi.

“Yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi” diyen Netanyahu, belirli bir takvim çerçevesinde ABD’nin askeri mali desteğinin sıfırlanabileceğini ifade etti. İsrail ekonomisinin savaş koşullarına rağmen güçlü kaldığını vurgulayan Netanyahu, ülke para biriminin son yılların en güçlü seviyelerinde olduğunu öne sürdü.