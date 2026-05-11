ABD'de 4800 dönümlük yangın kontrolden çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde çıkan büyük çalı ve orman yangınları endişe yarattı. Broward County’nin batısında etkili olan yangında binlerce dönüm alan kül olurken, yoğun duman yerleşim bölgelerine kadar ulaştı. Yetkililer yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

ABD’nin Florida eyaletinde çıkan büyük çaplı orman ve çalı yangınları bölgede alarm durumuna yol açtı. Broward County’nin batısındaki Everglades bölgesinde başlayan yangından yükselen yoğun dumanın, Pembroke Pines yakınlarındaki yerleşim alanlarına kadar ulaştığı bildirildi.

Pembroke Pines Polis Departmanı, Holly Lake bölgesi çevresinde itfaiye ekiplerinin hazır bekletildiğini açıkladı. Yetkililer, yangının şu ana kadar yüzde 0 oranında kontrol altına alınabildiğini duyurdu.

TAHLİYELERE DAİR AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yangının şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 800 dönümlük alanı küle çevirdiği belirtilirken, tahliyeler konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayda şu ana kadar yaralanan olmadığı aktarıldı.

Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, yangın bölgesinden yükselen yoğun siyah duman dikkat çekti. Bölge sakinleri ise düşük görüş mesafesi ve ağır duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Florida Keys bölgesinden dönüş yapan sürücüler de yangın nedeniyle büyük trafik sıkışıklığıyla karşı karşıya kaldı. Florida City yakınlarında çıkan çalı yangını sırasında U.S. 1 kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yangına havadan helikopterlerle su atılırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeden geçen sürücüler, kısa mesafeleri geçmenin bile yarım saate kadar uzadığını anlattı.

Yakınlarda yaşayan bazı kişiler ise bölgede benzer yangınların sık sık yaşandığını belirterek, özellikle sıcak ve kuru havalarda çalılık alanların kolayca alev aldığını ifade etti.

