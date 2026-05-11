THY uçağında Nepal'de yangın tehlikesi: Yolcular kaydıraklarla tahliye edildi

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Katmandu seferini gerçekleştiren TK726 sayılı tarifeli uçağı, Nepal’in başkenti Katmandu’daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra yaşanan sorun nedeniyle acil olarak tahliye edildi.

İnişin ardından uçağın iniş takımlarından duman yükseldiğinin fark edilmesi üzerine kule ekipleri alarma geçti. Bunun üzerine uçakta bulunan yolcular, şişme tahliye kaydırakları kullanılarak kısa sürede tahliye edildi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Nepal Sivil Havacılık Kurumu, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını duyurdu. Yetkililer, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

273 YOLCU VARDI

Nepal Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinden Devchandra Lal Karna, ilk incelemelerde fren sistemine hidrolik yakıt sızıntısı tespit edildiğini belirtti. Karna, sızıntının duman ve yangın riskine yol açtığını, itfaiye ekiplerinin ise alevlere kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldığını söyledi.

Yetkililer, İstanbul’dan havalanan uçağın yerel saatle 06.36’da Katmandu’ya iniş yaptığını ve olay sonrası havalimanındaki operasyonların normale döndüğünü aktardı.

Uçakta bulunan kişi sayısına ilişkin farklı bilgiler paylaşılırken, Nepal makamları uçakta 273 yolcu ve 11 mürettebat olduğunu bildirdi. Reuters’a konuşan bir yetkili ise toplam sayının 277 olduğunu ifade etti.

THY’DEN AÇIKLAMA GELDİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın piste normal iniş yaptığını ancak taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine tedbir amacıyla tahliye kararı alındığını belirtti.

Üstün'ün açıklaması şöyle: