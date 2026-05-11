Eurovision’da sular durulmuyor! Boykot sonrası yeni kriz şarkı sözleriyle patladı

Avusturya’nın başkenti Viyana, Eurovision Şarkı Yarışması’nın 70. yılına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Avrupa’nın Kalbinde Müzikle Birleşiyoruz” sloganıyla duyurulan dev organizasyon, bugün gerçekleştirilecek Turkuaz Halı töreniyle resmen başlıyor.

İsrail’in katılımı Avrupa'yı ayağa kaldırdı! Ülkeler "Soykırıma Müzik Yok" dedi!

Ancak yarışma öncesi atmosfer, müzikten çok siyasi gerilimlerle şekillenmiş durumda. 12-16 Mayıs tarihleri arasında yapılacak etkinlik, son yılların en yoğun tartışmalarından birine sahne oldu.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

Gazze’de devam eden çatışmalar ve İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetleri, yarışmanın en büyük kriz başlığı haline geldi. İsrail’in Eurovision’a katılması, Avrupa’da geniş yankı uyandırırken protestoları da beraberinde getirdi.

Bu süreçte aralarında Peter Gabriel, Roger Waters ve Macklemore’un da bulunduğu çok sayıda sanatçı, “Soykırıma Müzik Yok” adıyla bir çağrı yayımladı. 1100’den fazla müzisyenin destek verdiği açıklamada, İsrail’in yarışmadan çıkarılmaması halinde organizasyonun boykot edilmesi gerektiği ifade edildi.

BİRÇOK ÜLKE ORGANİZASYONDAN ÇEKİLDİ

Tartışmalar sadece açıklamalarla sınırlı kalmadı. İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda gibi bazı ülkeler yarışmaya katılmama kararı aldı. Bu ülkeler, resmi temsilci göndermeyeceklerini duyurarak organizasyondan çekildiklerini açıkladı.

Ayrıca bazı ulusal yayıncıların Eurovision yayınlarını durduracağı bildirildi. Bu durumun, her yıl yaklaşık 170 milyon kişiye ulaşan izlenme oranlarında ciddi bir düşüş yaratabileceği değerlendiriliyor.

ŞARKI SÖZLERİ ŞİDDETİ ÇAĞRIŞTIRIYOR

Öte yandan yarışmaya ilişkin bir başka tartışma da Romanya cephesinden geldi. Ülkeyi temsil eden Alexandra Capitanescu’nun “Choke Me” (Boğ Beni) adlı şarkısı, sözlerinin şiddet çağrışımı yaptığı iddiasıyla eleştirilerin odağı oldu.

Sanatçı ise eleştirilere karşı çıkarak şarkının gerçek bir şiddeti değil, bireyin kendi içsel baskılarıyla mücadelesini anlattığını savundu. Tartışmalar ise kamuoyunda devam ediyor.

EUROVISION MARKASI KÜRESELLEŞİYOR

Eurovision organizasyonu ise bir yandan küresel genişleme planlarını sürdürüyor. ABD’de planlanan benzer formatın beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle askıya alındığı öğrenilirken, Asya için yeni bir adım atıldı.

Güney Kore, Vietnam ve Filipinler’in de yer aldığı 10 ülkenin katılımıyla ilk “Eurovision Asya Şarkı Yarışması”nın 14 Kasım’da Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenleneceği açıklandı.

Tüm bu gelişmeler ışığında Viyana’daki Eurovision, bu yıl yalnızca sahne performanslarıyla değil, politik gerilimler ve etik tartışmalarla da gündeme damga vurmaya hazırlanıyor.