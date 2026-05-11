Cezaevinde durumu kötüleşmişti: Nobel ödüllü aktivist hastaneye sevk edildi

2023 Nobel Barış Ödülü sahibi İranlı insan hakları savunucusu Nergis Muhammedi, sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleşmesi üzerine cezaevinden alınarak Tahran’daki bir hastaneye kaldırıldı. “Ağır kefaletle geçici erteleme” kapsamında gerçekleşen sevk, hem ailesi hem de insan hakları çevrelerinde endişeyle karşılandı.

İran’da uzun süredir cezaevinde bulunan ve uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği insan hakları savunucusu Nergis Muhammedi, sağlık durumundaki ciddi kötüleşme nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edildi.

BBC kaynaklarına göre Muhammedi, Tahran’daki Pars Hastanesi’ne götürülerek uzman doktorların gözetimine alındı. Yetkililerin bu kararı, “ağır kefaletle ceza ertelemesi” kapsamında uygulamaya koyduğu belirtildi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Muhammedi’nin ailesi tarafından kurulan vakıf, aktivistin hastaneye sevkinin bir “tahliye” anlamına gelmediğini vurgulayarak durumun yalnızca geçici bir sağlık önlemi olduğunu açıkladı. Aile ve yakın çevresi ise bu adımın yetersiz olduğunu savunuyor.

Son haftalarda sağlık durumunun hızla kötüleştiği belirtilen Muhammedi’nin, daha önce olası kalp krizi geçirdiği iddiaları gündeme gelmişti. Eşi, yaptığı açıklamada onun genel durumunun “istikrarsız ve endişe verici” olduğunu ifade etmişti.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Avukatı ise cezaevi koşullarının etkisiyle Muhammedi’nin yaklaşık 20 kilo kaybettiğini, konuşmakta zorlandığını ve fiziksel olarak ciddi bir çöküş yaşadığını dile getirdi.

İnsan hakları örgütleri, bu gelişmenin ardından İran’a çağrıda bulunarak Muhammedi’nin tamamen serbest bırakılması ve kalıcı tedaviye erişiminin sağlanması gerektiğini savundu.

20 YILI AŞKIN CEZA ALMIŞTI

2021 yılında “devlet karşıtı propaganda” ve “ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetler” suçlamalarıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammedi, daha sonra ek davalarla birlikte toplamda 20 yılı aşkın bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Muhammedi ise tüm suçlamaları reddediyor.

Son gelişme, hem İran iç kamuoyunda hem de uluslararası arenada yakından takip edilirken, Muhammedi’nin sağlık durumu konusundaki endişeler giderek artıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

