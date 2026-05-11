Almanya'da Hepatit A virüsü çıktı: Ürünler geri çağrıldı!
Almanya'nın önde gelen perakende zincirlerinden Globus, süpermarket raflarında yer alan dondurulmuş meyve karışımı kutu ürünlerini acil koduyla geri çağırdığını duyurdu. Yapılan incelemelerde, söz konusu ürünlerde ciddi sağlık risklerine yol açabilen Hepatit A virüsü tespit edildi.
DONDURULMUŞ MEYVELERDE HEPATİT A ALARMI
"Globus Berry Mix" bünyesinde satılan dondurulmuş kutu meyvelerde tehlikeli patojenlere rastlandı. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, ürünlerin içerisinde Hepatit A virüsünün bulunduğu kesinleşti.
Şirket, tüketicilerin sağlığını korumak adına vakit kaybetmeden ürünlerin satışını durdurarak geri çağırma süreci başlattı.
HANGİ ÜRÜNLER RİSK TAŞIYOR?
Geri çağırma kararı, özellikle "Globus Berry Mix" markasıyla piyasaya sürülen ürünleri kapsıyor. Tüketicilerin ellerindeki paketleri kontrol etmeleri istenirken, riskli olan ürünün detayları şu şekilde paylaşıldı:
- Ürün Adı: Globus Berry Mix (Dondurulmuş meyve karışımı)
- Paket Boyutu: 300 Gram
- Son Kullanım Tarihi: 29 Eylül 2027
Kuaför ve berberlerde 'hepatit' uyarısı
BELİRTİLER HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKABİLİR
Uzmanlar, Hepatit A virüsünün bulaştığı ürünlerin tüketilmesinin ardından semptomların hemen görülmeyebileceği konusunda uyardı. Hastalığın belirtilerinin tüketimden ancak haftalar sonra ortaya çıkabildiği ifade edildi.
Söz konusu virüsün yol açtığı temel sağlık sorunları arasında yüksek ateş, şiddetli mide bulantısı, kusma ve kronik yorgunluk gibi şikayetler yer alıyor.