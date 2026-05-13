Butlan davası kesmedi! AKP'li hukukçular CHP'nin kapatılmasını istedi

Mutlak butlan tartışmalarının ısıtılıp ısıtılıp servis edilmesinin ardından şimdi de iktidara yakın Türkiye gazetesi, AKP'ye yakın hukukçuların görüşlerini manşetine, "Sistemin Adresi CHP Merkezi" başlığı ile taşıdı.

Söz konusu haberde görüşlerine yer verilen ve aynı zamanda 2023 Genel Seçimleri'nde AKP'den aday adayı olan Avukat Serdar Tokdemir, etkin pişmanlık ifadesi veren Muhittin Böcek'in iddialarının kısa ve uzun vadede sonuçları olacağını söyledi. Bu ifadelerin kurultay ceza davası ve mutlak butlanı da etkileyeceğini öne süren Tokdemir, “Bu iddianın kısa, orta ve uzun vadede birçok sonuçları olacaktır. Kurultay ceza davasını ve mutlak butlan davasını da etkileyecektir. Bu yaşananlar önümüzdeki süreçte mutlak butlanı da beraberinde getirecektir. Yöneticiler şahsi olarak da cezai sorumluluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu süreçlerin hemen akabinde kuvvetle muhtemel anayasaya aykırı eylemlerden dolayı CHP bir kapatma davasıyla bile karşı karşıya kalabilir” dedi.

"ANAYASAYA GÖRE KAPATILMASI GEREKİR"

Yine AKP'ye yakın bir başka hukukçu Hadi Dündar ise “CHP, gizli ve kara bir para ile finanse ediliyorsa ve CHP liderinin bilgisi dahilinde oluyorsa, Genel Merkez’de paralar alınıyorsa buradan bu durumun partinin politikası olduğu anlaşılır ve anayasaya göre kapatılması gerekir” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL 'AKP PERİŞAN OLUR' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mayıs'ta katıldığı programda, "mutlak butlana karşı değil ama kapatma davasına karşı bir yedek parti planı olduğunu" açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: