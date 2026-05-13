Butlan davası kesmedi! AKP'li hukukçular CHP'nin kapatılmasını istedi
Yerel seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olmasının ardından belediyelerine 'yolsuzluk' gerekçesi ile operasyon üstüne operasyon yapılan ve cumhurbaşkanı adayının tutuklandığı CHP'nin şimdi de kapatılması isteniyor.
Mutlak butlan tartışmalarının ısıtılıp ısıtılıp servis edilmesinin ardından şimdi de iktidara yakın Türkiye gazetesi, AKP'ye yakın hukukçuların görüşlerini manşetine, "Sistemin Adresi CHP Merkezi" başlığı ile taşıdı.
Söz konusu haberde görüşlerine yer verilen ve aynı zamanda 2023 Genel Seçimleri'nde AKP'den aday adayı olan Avukat Serdar Tokdemir, etkin pişmanlık ifadesi veren Muhittin Böcek'in iddialarının kısa ve uzun vadede sonuçları olacağını söyledi. Bu ifadelerin kurultay ceza davası ve mutlak butlanı da etkileyeceğini öne süren Tokdemir, “Bu iddianın kısa, orta ve uzun vadede birçok sonuçları olacaktır. Kurultay ceza davasını ve mutlak butlan davasını da etkileyecektir. Bu yaşananlar önümüzdeki süreçte mutlak butlanı da beraberinde getirecektir. Yöneticiler şahsi olarak da cezai sorumluluklarla karşı karşıya kalacaktır. Bu süreçlerin hemen akabinde kuvvetle muhtemel anayasaya aykırı eylemlerden dolayı CHP bir kapatma davasıyla bile karşı karşıya kalabilir” dedi.
"ANAYASAYA GÖRE KAPATILMASI GEREKİR"
Yine AKP'ye yakın bir başka hukukçu Hadi Dündar ise “CHP, gizli ve kara bir para ile finanse ediliyorsa ve CHP liderinin bilgisi dahilinde oluyorsa, Genel Merkez’de paralar alınıyorsa buradan bu durumun partinin politikası olduğu anlaşılır ve anayasaya göre kapatılması gerekir” ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL 'AKP PERİŞAN OLUR' DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mayıs'ta katıldığı programda, "mutlak butlana karşı değil ama kapatma davasına karşı bir yedek parti planı olduğunu" açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Üç yıl geriye dönüp kurultayı iptal etmek falan olmaz. Olacak iş değil. Olursa ne olur? Çok ağır bir siyasi baskı olur. İlgili heyeti tanımam etmem ama şahıslarından bağımsız söylüyorum: Bu ancak olağanüstü bir siyasi baskı ve zorlamayla olur. Bakın, mahkeme kararını kendi versin ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle yöntemlerle müdahale etmeyi denemesi bedava. Bu kadar. Yok efendim mutlak butlan gelirse şu olur, bu olur... Denesinler. AK Parti perişan olur. Millet böyle şeyleri affetmez. Çok net. Yok efendim CHP başka parti kuracakmış... Daha önce de söyledim: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil; kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı CHP'nin kendisidir. Biz burada delegenin vermediği bir yetkiyi almayız. Delegenin elimize verdiği bayrağı da kimseye bırakmayız.”