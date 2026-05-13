Okul saldırısında katile danışmanlık yapmış! Yapay zekaya tarihi soruşturma

ABD’nin Florida eyaletinde geçen yıl meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği üniversite kampüsü saldırısıyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Florida Başsavcılığı, saldırının hazırlık sürecinde yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT’nin rol oynadığı iddiaları üzerine OpenAI hakkında resmi ceza soruşturması başlattı.

Florida Başsavcısı James Uthmeier, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini ve OpenAI’ye resmi celp gönderildiğini duyurdu. Uthmeier, saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan Phoenix Ikner adlı kişinin saldırı öncesinde uzun süre ChatGPT ile iletişim kurduğunu öne sürdü.

“EĞER İNSAN OLSAYDI CİNAYETLE SUÇLANIRDI”

Savcılığın iddiasına göre Ikner, sohbet botuna kısa mesafede daha etkili olabilecek silahlar, mühimmat uyumluluğu ve kampüs içinde öğrencilerin yoğun bulunabileceği noktalar hakkında çeşitli sorular yöneltti. Yetkililer, verilen yanıtların saldırının planlanmasında etkili olup olmadığını araştırıyor.

Tampa’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Uthmeier, soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekerek, “Eğer ekranın diğer tarafında bir insan olsaydı, onu cinayetle suçluyor olurduk” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılık kaynakları, saldırganın yalnızca teknik sorular sormadığını, aynı zamanda eylemin kamuoyunda nasıl yankı uyandırabileceğine ilişkin değerlendirmeler de istediğini belirtti. Soruşturma kapsamında OpenAI’nin güvenlik filtrelerinin yeterliliği ve olası ihmal iddiaları da inceleniyor.

İddialara yanıt veren OpenAI ise suçlamaları reddetti. Şirket, ChatGPT’nin yalnızca internette kamuya açık şekilde bulunan bilgileri sunduğunu ve hiçbir kullanıcıyı yasa dışı ya da şiddet içeren eylemlere teşvik etmediğini savundu.

"İŞ BİRLİĞİ YAPILDI" AÇIKLAMASI

OpenAI Sözcüsü Kate Waters, ABD merkezli NBC News’e yaptığı açıklamada, “ChatGPT bu korkunç suçtan sorumlu değil. Sistem yalnızca kamuya açık kaynaklarda bulunan sorulara olgusal yanıtlar verdi” dedi. Şirket ayrıca, saldırganla bağlantılı olduğu düşünülen hesabın tespit edilmesinin ardından güvenlik güçleriyle iş birliği yapıldığını açıkladı.

Dava, yapay zeka şirketlerinin hukuki sorumluluğu ve güvenlik sınırlarına ilişkin küresel tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gündeme geldi. OpenAI hâlihazırda, şirketin kuruluş misyonundan uzaklaştığını öne süren Elon Musk tarafından açılan ayrı bir davayla da karşı karşıya bulunuyor. Musk, OpenAI’nin başlangıçtaki “insanlık yararına güvenli yapay zeka” anlayışından uzaklaşıp ticari ve kapalı bir modele yöneldiğini savunuyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Florida’da geçen yıl nisan ayında düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi de yaralanmıştı. Birinci derece cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılanan Phoenix Ikner ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Davanın ekim ayında görülmesi bekleniyor.