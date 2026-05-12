İran Devrim Muhafızları'nın Kuveyt'e sızmaya çalıştığı iddiasını yalanladı

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup olduğu belirtilen silahlı bir grubun, “Kuveyt’e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla” Bubiyan Adası’na sızmaya çalıştığını duyurmuştu. Açıklamada, grubun özel kiralanmış bir balıkçı teknesiyle görevlendirildiğini itiraf ettiği, Kuveyt askerleriyle çatışmaya girdiği, bir askerin yaralandığı ve iki kişinin kaçtığı ifade edilmişti.

İRAN’DAN RET VE TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yayımladığı bildiride, Kuveyt’e karşı düşmanca eylem planladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu dört İran memurunun deniz devriye görevi sırasında seyrüsefer sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Kuveyt kara sularına girdiği, ancak Kuveyt’in bu konuyu “siyasi propaganda” haline dönüştürdüğü vurgulandı.

KUVEYT'E: ASILSIZ İDDİALAR ÖNE SÜRMEYİN

Bildiride, “İran’ın bölge ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu” belirtilirken, Kuveyt makamlarından asılsız iddialar öne sürmek yerine meselenin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi istendi.

