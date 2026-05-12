Son Dakika | Yaş çay alım fiyatı belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamada 2025 yılı çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğunu belirtirken, ÇAYKUR'a bağlı 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton çay alımı yapıldığını açıkladı. Ayrıca açıklamada, bu sene de aynı oranda yaş çay alımı yapmayı hedefledikleri belirtildi.

2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay bedelinin 2026 yılında 35 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında 25,44 ₺ olan yaş çay bedeli, 2026 yılı için 35 ₺ olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.