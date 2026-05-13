Eyüpsultan'da yangın! 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı

Eyüpsultan'da 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. 2'si çocuk 4 kişi dairede mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın ekipler tarafından söndürüldü.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede, saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen binanın bodrum katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

Yangın nedeniyle binada 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, alevleri söndürürken, binada mahsur kalan kişileri ise kurtardı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ağır yaralandıkları belirlenen 2'si çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Yangın İtfaiye
