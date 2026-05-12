Doğalgaz borusunda yangın! Faciadan dönüldü

Bursa'da bir binanın doğalgaz borusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi faciayı önledi.

YANGIN, DOĞALGAZ BORUSUNDA BAŞLADI

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Güçlü Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre 6 katlı bir binanın doğalgaz borusunda yangın çıktı.

Öğleden sonra saat 16.00 sıralarında doğalgaz borusundan çıkan alevleri fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Servis Birimi'ne ihbar etti.

Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Emniyet ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı bildirilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)