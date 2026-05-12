Halk TV Türkiye 31 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Kayseri'de 'hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 34 yaşındaki L.U. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

HAKKINDA 31 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VARDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 34 yaşındaki L.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. L.U. emniyetteki işlemlerinin ardından ceza hükmünün yerine getirilmesi için cezaevine konuldu. (DHA)

