Ruhi Çenet'ten 'düğün' açıklaması: Hiçbir bilgim yoktu

Arjantin'den yola çıkan ve "hantavirüs" şüphesinin ortaya çıktığı "Hondius" isimli gemiden indikten sonra bir düğüne katıldığı ortaya çıkan ve "Gemden iner inmez düğüne katıldı" diye eleştirilen ünlü YouTuber Ruhi Çenet, eleştirilere açıklık getirdi.

YOLCUNUN 'DOĞAL YOLLARLA' ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞLER

Çenet, Türkiye'ye döndükten sonra yaşananlara ve hakkındaki eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'e konuşan Çenet, gemide Hantavirüs nedeniyle meydana gelen ilk ölümün 11 Nisan'da gerçekleştiğini ifade ederek, şu bilgileri aktardı.

"İleri yaşta bir yolcuydu ve bize 12 Nisan'da bu yolcunun doğal yollarla hayatını kaybettiği söylendi. Ardından onun eşi hayatını kaybetti ve biz bütün yolcular bunu 'üzüntüden hayatını kaybetti' diye yorumladık. Daha sonra ben Türkiye'ye döndükten bir hafta sonra, 3 Mayıs tarihinde, gemide hala yolculuk etmekte olan bir arkadaşım virüsün varlığından bahsetti. Gemide hiç virüs endişesi yoktu çünkü biz vefatın doğal yollarla olduğunu düşünüyorduk. Gemi normal seyrine devam etti. Yolculuğumuz bittikten sonra bize gemideki yolcu arkadaşımız haber verdi. Ardından da Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün gerçekten gemide olduğunu duyurdu. Ancak olaylar çoktan benim için yaşanmıştı."

DÜĞÜNE KATILIRKEN HABERİ VAR MIYDI?

Olayların tam da burada karıştığını ifade eden Çenet, düğüne katılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben 2 Mayıs tarihinde hiçbir bilgim yokken, aslında dünyadaki hiçbir insan virüsün varlığından haberdar olmamışken bir düğüne katıldım ve o düğünde belli başlı fotoğraflar çekildi. Düğünden bir gün sonra virüsün varlığı açığa çıktı ve onu takip eden günde ise Dünya Sağlık Örgütü bu virüsü resmen duyurdu. Düğüne katıldığım günde de bilinen bir riski ihlal etmemiştim. Kimsenin bilmediği, ortada henüz var olduğu bilinmeyen bir durumdaydık. Şu an için tamamen güvendeyim."

KULUÇKA RİSKİ VAR MI?

Devam eden karantina sürecine ilişkin bilgi paylaşan Ruhi Çenet, karantinanın 42 gün sürdüğünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti: