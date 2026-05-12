Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya İngiltere'den Hürmüz Boğazı açıklaması

İngiltere'den Hürmüz Boğazı açıklaması

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak ve bölgedeki İngiliz çıkarları ile müttefiklerini korumak amacıyla bölgeye savaş gemisinin yanı sıra dron avlama sistemleri ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları göndereceğini duyurdu.

İngiltere'den Hürmüz Boğazı açıklaması

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin uluslararası bir toplantı düzenlendiği belirtildi. Toplantıya İngiltere ve Fransa'nın başkanlığında 40'tan fazla ülkenin savunma bakanı çevrim içi olarak katıldı.

Bakan Fidan'dan net mesaj: Hürmüz Boğazı açılmalıBakan Fidan'dan net mesaj: Hürmüz Boğazı açılmalı

BÖLGEYE ASKERİ SEVKİYAT

Açıklamaya göre, boğazın güvenliğini sağlamak ve bölgedeki İngiliz çıkarları ile müttefiklerini savunmak için Doğu Akdeniz'de konuşlu 'HMS Dragon' gemisi bölgeye yönlendirildi. Bu geminin yanı sıra, savaş uçakları, mayın temizleme dronları ve son teknoloji dron savar sistemlerin de bölgeye gönderileceği ifade edildi.

GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

İngiltere Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon jetleri ve dron avlama sistemlerinin sevkiyatıyla birlikte, Hürmüz Boğazı'nda olası tehditlere karşı caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Yetkililer, bu adımın bölgedeki istikrarı korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İngiltere Ortadoğu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro