Bakan Fidan'dan net mesaj: Hürmüz Boğazı açılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelen Bakan Fidan açıklamalarda bulundu.

Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere destek verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Müzakerelerin zor tarafları var ama ben iyi taraflardan bahsedeyim. Her iki taraf da savaşın durmasını ve Hürmüz’ün açılmasını istiyor. Problem, bunu nasıl bir önceliklendirme ve ifadelendirme ile kağıda döküleceği. Şu anda o gidip gelen mesajların durumu ortada. Tekrar savaşa dönülmesi, yıkım yaratmaktan başka işe yaramayacak. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.

Geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için tüm çabaları destekliyoruz. Hemen hemen bütün önemli bölgesel konularda düzenli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tabii ki savaşın başlamaması için büyük bir çaba ortaya koyduk. Ama maalesef savaş başladı. Şu anda en az zararla durdurulması için çaba içerisindeyiz. Her iki ülke de gerçekten çok çabalıyor. Bölgede yıllardır, hatta bölge dışında ciddi sorunlar var. Katar ile büyük bir koordinasyon içerisindeyiz.”

'DESTEĞE HAZIRIZ'

Müzakerelerde Pakistan’ın rolünü desteklediklerini söyleyen Fidan, “Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaş geri dönülmemeli, savaş kesinlikle çözüm değil. Savaş sadece bölgeye değil, büyün dünyaya istikrarsızlık ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Hürmüz’ün kapalı olması dünya ekonomisine büyük bir baskı uygulamakta. Dünya bu baskıyı her türlü hissetmekte” dedi.