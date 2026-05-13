ABD borsaları enflasyon ve savaş endişesiyle karışık seyretti

Yatırımcıların odağında bölgesel kriz ve makroekonomik veriler vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkes için "yaşam desteğine bağlı" benzetmesi yapması, tansiyonun düşeceğine dair umutları azalttı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Trump, gün içindeki bir başka açıklamasında, "İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde" dedi. Bu sözlerin ardından kalıcı ateşkes ihtimaline duyulan güven sarsılırken, Brent petrol yüzde 3,4 artarak 107,8 dolara, WTI ise yüzde 4,3 yükselişle 102,3 dolara çıktı.

ENFLASYON MAYIS 2023'TEN BU YANA ZİRVEDE

Artan petrol fiyatları enflasyonist baskı endişesini tırmandırdı. ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,8 arttı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Enflasyon verisi sonrası para piyasaları, Fed'in faiz oranlarını yıl sonuna kadar sabit tutabileceğini fiyatlamaya başlarken, faiz artırım ihtimali de yeniden gündeme geldi. Gözler şimdi yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ BASKI ALTINDA

Teknoloji tarafında satışlar yoğunlaştı. Yarı iletken hisseleri öncülüğünde gerçekleşen düşüşlerde Micron Technology yüzde 3,6, Advanced Micro Devices yüzde 2,3 ve Qualcomm ise yüzde 11,5 değer kaybetti. Söz konusu kayıplar, Nasdaq endeksinin diğerlerine kıyasla daha fazla gerilemesinde etkili oldu.