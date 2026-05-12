Trump Çin ziyareti öncesi konuştu: Savaşı öyle ya da böyle kazanacağız!

ABD Başkanı Donald Trump, Şi Cinping ile yapacağı görüşme nedeniyle Çin'e yapacağı ziyaret öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında Trump, Şi Cinping ile İran hakkında uzun uzun konuşucaklarını belirtirken, İran ile müzakereler hakkında ise "Sadece iyi bir anlaşma yapacağız ve neler olacağını göreceğiz. Ama her iki durumda da Amerikan halkı için ve aslında İran halkı için de çok iyi olacağına inanıyorum." dedi.

"BAŞKAN Şİ İLE İRAN KONUSUNDA UZUN BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e İran savaşı ile ilgili bir mesajının ne olacağı sorulan Trump, "Bu konuda uzun bir görüşme yapacağız. Dürüst olmak gerekirse nispeten iyi olduğunu düşünüyorum. Ablukaya bakarsanız, sorun yok. O bölgeden çok fazla petrol alıyorlar. Hiçbir sorun yaşamadık ve o benim bir arkadaşım, iyi anlaştığımız biri. Ve bence iyi şeylerin olacağını göreceksiniz. Bu çok heyecan verici bir yolculuk olacak, pek çok iyi şey olacak." ifadelerini kullandı.

"BARIŞÇIL YOLLARLA YA DA BAŞKA YOLLARLA KAZANACAĞIZ"

Çin'in İran savaşına müdahalesinin olup olmayacağı sorusuna Trump, "Hayır, İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yollarla ya da başka yollarla kazanacağız. Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, savaş makinelerinin her bir unsuru gitti. Çok fazla insan öldürdüler, son bir buçuk ayda en az 42.000 kişiyi öldürdüler. Kazanacağız, nasıl bakarsanız bakın kazanacağız." dedi.

"ABLUKA ÇOK ETKİLİ, YÜZDE 100 ETKİLİ OLDU"

İran ile savaşın nasıl biteceği konusunda konuşan Trump, "ordularını çok ağır bir şekilde yendik, bu iş bitti. Abluka çok etkili, yüzde 100 etkili oldu. Öyle ya da böyle çok iyi sonuçlanacak. Bence o kadar çok petrolünüz olacak ki, daha önce hiç sahip olmadığınız kadar petrol fışkıracak. Petrol biraz yükseldiğinde, üç dört ay öncesine, tasarladığımız zamana dönerseniz petrolün çok daha fazla yükseleceğini tahmin etmiştim. Dün petrol 99 dolardı ve bunu her zaman kabul ederdim çünkü çok basit: İran nükleer silaha sahip olamaz. Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu biliyorlar, bunu kabul ettiler ve iş ödeme noktasına geldiğinde bana söyledikleri bu değildi. Oyun oynamıyoruz. Nükleer silaha sahip olmayacaklar." diye konuştu.



"BU DELİLERİN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN Mİ VERELİM?"

ABD'de enflasyonun son 3 yılın en yüksek seviyesinde olduğu hatırlatılınca Trump, "Savaştan hemen öncesine, son üç aya bakarsanız enflasyon yüzde 1,7 idi. Şimdi bir seçim yapmamız gerekiyordu: Bu delilerin nükleer silaha sahip olmasına izin mi verelim? Bunu yapmak istiyorsanız aptal birisiniz demektir ki ben sizi çok iyi tanıyorum. Onların nükleer silaha sahip olmasını isteyen herkes aptaldır. Biz de tarihin en büyük borsasını alıp biraz aşağı ineceğiz dedik ama aslında bu yanlış çıktı çünkü borsamız şu anda tarihin en yüksek seviyesinde ve bu pek çok insanı şaşırttı. Mesaj çok basit: İran nükleer silaha sahip olamaz. Ve sahip olmayacaklar, bu yüzde 100. Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, uçaksavarları gitti, radarları gitti, liderleri gitti. Hepsi gitti. İran nükleer silaha sahip olmayacak." ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ ÇOK UZUN SÜRMEYECEK"

Kuzey Denizi'ndeki petrol yataklarının açılacağını belirten Trump, "Gereken neyse yapacağız ve bu savaş biter bitmez, ki uzun sürmeyecek, petrol fiyatlarının düştüğünü göreceksiniz. Zaten tarihin en yüksek seviyesinde olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz. Açıkçası Amerika'nın altın çağını göreceksiniz ve bunu şimdi görüyorsunuz. Bu biter bitmez unutmayın, dışarı çıkmak isteyen petrol yüklü yüzlerce geminiz var. Onlar çıkar çıkmaz petrol fışkıracak ve enflasyonun çok düştüğünü göreceksiniz." dedi.