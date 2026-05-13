13 yaşındaki çocuğa 36 erkeğin istismarında anne de tutuklandı

Bartın Amasra’da 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik 36 erkeğin zincirleme istismarında anne de tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki G.Ö.’ye yönelik cinsel istismar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 33 erkeğin (Dokuzu çocuk) tutuklandığı dosyada, çocuğun annesi T.Ö. de tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, T.Ö.’nün “aile yükümlülüğünü ihlal” ile “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verdi. (DHA)

G.Ö.’nün ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin takip edildiğini açıkladı.

Bakanlık, mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek verildiğini, çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alındığını bildirdi. Açıklamada, davaya müdahil olunacağı ve sanıkların en ağır cezayı alması için adli sürecin yakından izleneceği belirtildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Yapılan incelemelerde, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup, mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

KAN DONDURAN AYRINTILAR

Amasra’da aylarca sürdüğü öne sürülen istismar zinciri, 18 Nisan’da emniyete yapılan isimsiz ihbarla ortaya çıktı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Dijital materyaller ve sosyal medya yazışmaları üzerinde yapılan incelemelerde, çocuğun bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında 26 yetişkin şüpheli ile suça sürüklendiği değerlendirilen 10 çocuk hakkında işlem yapıldı. Dosyada toplam 36 kişinin mağdur çocukla bağlantılı olduğu belirlendi.

Başsavcılık, 8 Mayıs’ta 10 suça sürüklenen çocuk ve 26 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianame Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılama süreci başladı.

Dosya kapsamında 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 yetişkin şüpheli olmak üzere 33 kişi tutuklandı. 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmada son olarak mağdur çocuğun annesi T.Ö. hakkında işlem yapıldı. T.Ö.’nün, çocuğun gece saatlerinde evden çıktığı ve yaşça büyük kişilerle görüştüğü yönündeki bilgileri bildiği iddia edildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan T.Ö., “aile yükümlülüğünü ihlal” ve “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.